Cómoda victoria del Marsella ante Brest (3-0) que lo aúpa al liderato
El Olympique de Marsella se colocó líder provisional de la Ligue 1 francesa luego de su victoria en el Vélodrome ante el Brest.
El conjunto marsellés (25 puntos), dirigido por el DT italiano Roberto De Zerbi, adelanta provisionalmente al París SG para encaramarse al primer puesto, a la espera del partido de los parisinos (24 puntos) el domingo en Lyon.
Los goles llegaron de la mano de tres hombres de ataque del Olympique; el británico Angel Gomes, de libre directo con la colaboración de las manoplas blandas del arquero visitante Radoslaw Majecki (25), su compatriota Mason Greenwood, de penal (33), y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (82).
El programa del sábado en la máxima categoría del fútbol francés se completará con los duelos Le Havre-Nantes y Mónaco-Lens.
