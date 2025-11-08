LA NACION

Cómoda victoria del Marsella ante Brest (3-0) que lo aúpa al liderato

El Olympique de Marsella se colocó líder provisional de la Ligue 1 francesa luego de su victoria en el Vélodrome ante el Brest.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Cómoda victoria del Marsella ante Brest (3-0) que lo aúpa al liderato
Cómoda victoria del Marsella ante Brest (3-0) que lo aúpa al liderato

El Olympique de Marsella se colocó líder provisional de la Ligue 1 francesa luego de su victoria en el Vélodrome ante el Brest (3-0) en la duodécima fecha.

El conjunto marsellés (25 puntos), dirigido por el DT italiano Roberto De Zerbi, adelanta provisionalmente al París SG para encaramarse al primer puesto, a la espera del partido de los parisinos (24 puntos) el domingo en Lyon.

Los goles llegaron de la mano de tres hombres de ataque del Olympique; el británico Angel Gomes, de libre directo con la colaboración de las manoplas blandas del arquero visitante Radoslaw Majecki (25), su compatriota Mason Greenwood, de penal (33), y el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (82).

El programa del sábado en la máxima categoría del fútbol francés se completará con los duelos Le Havre-Nantes y Mónaco-Lens.

iga/pm

LA NACION
Más leídas
  1. Autos de lujo, viajes y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia
    1

    Autos de lujo, viajes por el mundo y sociedades en Miami: el patrimonio del financista cercano a “Chiqui” Tapia

  2. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 8 de noviembre
    2

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 8 de noviembre

  3. Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra
    3

    Mientras cumple su condena, José Alperovich se casará con Marianela Mirra

  4. Colapinto se golpeó en Interlagos en una accidentada carrera sprint que ganó Norris
    4

    Franco Colapinto chocó y abandonó en la carrera sprint del GP de Brasil de Fórmula 1

Cargando banners ...