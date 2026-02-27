Compañía de tecnología financiera Block despide a 4.000 de sus 10.000 empleados y cita avances de IA

BANGKOK (AP) — Las acciones de la compañía de tecnología financiera Block se dispararon más de un 20% en las operaciones previas a la apertura del mercado bursátil el viernes, luego que su director ejecutivo anunciara que despedirá a más de 4.000 de sus más de 10.000 empleados, y que se reconfigurará para capitalizar su uso de la inteligencia artificial (IA).

“La tesis central es simple: las herramientas de inteligencia han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa”, afirmó Jack Dorsey en una carta a los accionistas de Block, la empresa matriz de plataformas de pago en línea como Square y Cash App. “Un equipo significativamente más pequeño, usando las herramientas que estamos construyendo, puede hacer más y hacerlo mejor”.

Los comentarios de Dorsey, que mencionan explícitamente a la IA como un motor clave detrás de la decisión, también se publicaron en X, o Twitter, una empresa que cofundó. Analistas señalaron que la afirmación de que los recortes de empleo aumentarán la rentabilidad y la eficiencia de Block llevó a los inversionistas a entrar y comprar.

Las acciones de Block subieron un 5% el jueves, a US$54,53, antes que reportara sus resultados. Se dispararon hasta casi US$69 en las operaciones posteriores al cierre. El proveedor de servicios de pagos móviles informó que su ganancia bruta del cuarto trimestre aumentó un 24% respecto a un año antes.

“Durante años, hemos debatido si la IA afectará los empleos en el margen. Ahora tenemos un caso de estudio público en que el director ejecutivo dice explícitamente que las herramientas de inteligencia han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa”, comentó Stephen Innes, de SPI Asset Management.

“Otros grandes empleadores han anunciado decenas de miles de recortes en los últimos meses. Algunos han minimizado el vínculo con la IA. Block no lo hizo”, añadió.

Block, una empresa tecnológica global fundada en 2009 y con sede en San Francisco, opera en Estados Unidos, Canadá, partes de Europa, Australia y Japón.

En una publicación en Twitter, Dorsey describió diversas maneras en que la empresa apoyará a quienes sean despedidos. Para los empleados en el extranjero, las condiciones podrían diferir, indicó.

No estaba claro qué empleados serán despedidos y en qué lugares.

Los despidos por parte de empresas estadounidenses se mantienen en niveles relativamente saludables, pero los recortes de empleo en Block son los más recientes entre miles anunciados en los últimos meses.

Varias otras compañías de alto perfil han anunciado despidos recientemente, entre ellas UPS, Amazon, Dow y The Washington Post.

