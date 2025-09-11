Compañía francesa Vallourec anuncia un "gran contrato" con gigante brasileño Petrobras

Vallourec, especialista en tubos de acero sin soldadura para perforación y energía, anunció el jueves un "gran contrato" con el gigante energético brasileño Petrobras que, según el grupo industrial francés, podría alcanzar hasta US$1000 millones.

Vallourec, que volvió a los beneficios en 2023 tras haber rozado la quiebra, indicó en un comunicado haber cerrado un contrato con Petrobras para el periodo 2026-2029 para el suministro de tubos y conexiones para los pozos offshore de la petrolera brasileña.

El contrato también prevé la prestación de servicios "de alto valor añadido", como ingeniería, gestión de inventarios o preparación de los tubos antes del envío a las plataformas de perforación, según el comunicado.

El director ejecutivo de Vallourec, Philippe Guillemot, dijo a AFP que el contrato cubre "la totalidad de la gama" ofrecida, y lo considera "una prueba más de la recuperación" de la empresa.

Vallourec salió recientemente de una drástica reestructuración, que incluyó el cierre de sus plantas en Alemania y la supresión de 3000 puestos de trabajo, lo que le permitió reducir su deuda, volver a generar beneficios y distribuir a sus accionistas su primer dividendo en diez años.

El grupo está hoy presente en una veintena de países y cuenta con cerca de 13.000 empleados. Desde agosto de 2024 el gigante del acero ArcelorMittal es su accionista de referencia.

cda/ngu/pc/mb