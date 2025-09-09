Compañías de Cuba, Colombia y México protagonizan el XII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños

ZARAGOZA, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

El XII Festival Iberoamericano de Teatro para Niños, que se celebra en el Teatro Arbolé de Zaragoza del 12 al 14 de septiembre, acogerá este año a tres compañías —Teatro La Proa de Cuba, El Guiño del Guiñol de Colombia y Títeres La Matatena de México— que realizarán seis funciones, una de ellas en el Hospital Miguel Servet —para los niños internados en el Hospital Infantil—. Todas las funciones serán gratuitas y se celebrarán en el exterior de Arbolé.

El primer espectáculo será '¡Cuidado, hay perros!', de la compañía cubana Teatro La Proa, que estará a las 18 horas en el exterior de Teatro Arbolé, después de ofrecer una función matinal a los niños del Hospital Infantil, han informado desde Arbolé. En esta propuesta, dos titiriteros se encuentran para compartir con el público su experiencia con sus mascotas preferidas —los perros— y aprovechan esta oportunidad para compartir poemas, chistes, canciones, adivinanzas e historias de perros famosos.

Así, el público disfrutará de personajes como Rin Tin Tin, Lassie, El Sarnoso y Carnicero, en una dramaturgia que enlaza la sabiduría popular con la lírica de Eliseo Diego, Vinicius de Moraes, María Elena Walsh y René Fernández Santana, entre otros.

La siguiente cita será el sábado, a la misma hora, con 'El último árbol', de los colombianos El Guiño del Guiñol, que presentan una fábula de la naturaleza llena de humor, juego y sabiduría. En ella, un leñador se propone derribar el último árbol que queda en el planeta y acabará enfrentándose a los animales que habitan el tronco con afán de protegerlo.

Por último, Títeres La Matatena llevarán el domingo al público hasta las selvas de México con 'Riofaunando', que están siendo devoradas por un monstruo —Riofaunando— y las especies han tenido que emigrar a un lugar en el corazón de la selva, pero el villano tiene un guardián terrible y feroz.