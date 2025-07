Compañías petroleras extranjeras en Venezuela esperan autorizaciones de EEUU: fuentes

Por Marianna Parraga y Sheila Dang

HOUSTON, 29 jul (Reuters) - Cerca de media docena de socios extranjeros de la petrolera estatal venezolana PDVSA esperan autorizaciones de los departamentos del Tesoro y de Estado de Estados Unidos, tras conversaciones la semana pasada sobre nuevas licencias para operar en el país, dijeron seis fuentes.

Las licencias, incluyendo una clave para la estadounidense Chevron, fueron revocadas por Washington en marzo debido a la respuesta del gobierno venezolano a los problemas migratorios y a lo que Donald Trump calificó como su falta de progreso hacia el restablecimiento de la democracia.

La semana pasada, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Chevron había informado al gobierno sobre una nueva autorización. PDVSA comenzó los preparativos para asignar cargamentos de petróleo a sus socios de empresas mixtas en los próximos meses, una vez autorizados.

Sin embargo, empresas como Chevron, la italiana Eni, la española Repsol, la francesa Maurel & Prom y la india Reliance Industries siguen a la espera de las licencias, según las fuentes.

La mayoría de esas compañías son socias minoritarias en proyectos clave de petróleo y gas con PDVSA, mientras que otras como Reliance han estado entre las principales compradoras de crudo venezolano.

En el primer trimestre, antes de que sus licencias fueran revocadas, fueron responsables de alrededor del 40% de las exportaciones petroleras del país, que en total promediaron unos 881.000 barriles por día.

Algunas empresas han informado a su personal y contratistas en Venezuela sobre permisos por venir, sin dar más detalles sobre fechas ni condiciones, según dos de las fuentes.

Chevron declinó referirse a las licencias. Un portavoz de Maurel & Prom dijo el martes a Reuters en un correo electrónico que la empresa aún no ha recibido ninguna licencia. Eni, Repsol, Reliance y PDVSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Departamento del Tesoro no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las licencias. Un portavoz del Departamento de Estado indicó que no harían comentarios sobre ninguna licencia específica, pero dijo que el gobierno estadounidense no permitirá que el Gobierno de Maduro lucre con la venta de petróleo.

Chevron aún no ha instruido a los dueños o capitanes de barcos a acudir a aguas venezolanas para una eventual reanudación de los cargamentos de petróleo, mientras que los cronogramas de carga de PDVSA no muestran ningún suministro a sus socios de empresas mixtas para julio, según documentos marítimos y fuentes. (Reporte de Marianna Parraga y Sheila Dang en Houston. Editado en español por Javier Leira)