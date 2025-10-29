Compartirá tecnología para que Surcorea construya submarino de propulsión nuclear, dice Trump

GYEONGJU, Corea del Sur (AP) — Estados Unidos compartirá tecnología altamente confidencial para permitir que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, afirmó el jueves el mandatario estadounidense Donald Trump en redes sociales después de reunirse con el presidente surcoreano Lee Jae Myung.

Lee le dijo a Trump en su reunión del miércoles que el objetivo era modernizar la alianza con Estados Unidos, señalando planes para aumentar el gasto militar y así reducir la carga financiera sobre Estados Unidos. El mandatario surcoreano expresó que podría haber habido un malentendido cuando hablaron por última vez en agosto sobre submarinos de propulsión nuclear, y señaló que su gobierno estaba buscando combustible nuclear, no armas.

Lee manifestó que si Corea del Sur estuviera equipada con submarinos de propulsión nuclear, podría ayudar a las actividades de Estados Unidos en la región.

Boak informó desde Tokio. El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este informe desde Washington.

