competencia aprueba la opa de bbva por sabadell a la espera del gobierno español

MADRID, 30 abr (Reuters) - El organismo regulador de la competencia en España aprobó el miércoles la propuesta de BBVA para comprar a su rival Banco Sabadell, aunque la entidad combinada tendrá que aceptar varias condiciones para su negocio minorista si es que la opa hostil supera los obstáculos restantes. La operación, valorada en unos 12.000 millones de euros (13.590 millones de dólares) cuando se convirtió en hostil el pasado mes de mayo, se enfrenta a la oposición del Gobierno español. Un portavoz del Ministerio de Economía dijo que estudiaría detenidamente el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuando lo recibiera. La operación también tiene que ser autorizada por el supervisor del mercado de valores, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), antes de que la oferta pueda lanzarse de forma efectiva.

BBVA quiere crear el segundo mayor banco de España por volumen de créditos después de Caixabank, que también tendría más de 1 billón de euros (1,13 billones de dólares) en activos totales.

La CNMC consideró "adecuados, suficientes y proporcionados" los compromisos presentados por BBVA durante el proceso de autorización para abordar los problemas que la operación plantea para la competencia en los mercados afectados.

Los llamados remedios, o compromisos, son las medidas que una empresa que compra otra se compromete a adoptar para reducir el impacto sobre competidores, clientes y proveedores. En un comunicado, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, dijo que los compromisos que asumen "favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial, el crédito a pymes y autónomos, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que tendremos mayor presencia, como Cataluña". Sabadell rebatió la metodología utilizada por la CNMC, que no la consideró "adecuada" para analizar las implicaciones que la combinación de ambos bancos tendría sobre pymes y clientes.

La CNMC también concluyó que la operación suponía una amenaza para la competencia efectiva en determinadas áreas del mercado de banca minorista y servicios de pago, donde la entidad fusionada superaría una cuota de mercado conjunta del 30%.

BBVA se comprometió a desprenderse de determinados niveles de participación en las empresas de procesamiento de pagos (Redsys, Sistema de Tarjetas y Medios de Pago, Bizum y Servired), tal y como exigen los estatutos de estas empresas.

Para disipar inquietudes, BBVA dijo que no cerrará sucursales donde no haya ninguna otra en un radio de 300 metros, en códigos postales con una renta per cápita inferior a 10.000 euros y donde haya menos de tres competidores.

BBVA obtiene la mitad de sus ganancias en México, y la unión con Sabadell le permitiría aumentar los préstamos a pequeñas y medianas empresas en España.

Según la legislación española, el Gobierno no puede impedir que se haga una oferta, pero tiene la última palabra sobre si una fusión sigue adelante.

La legislación en materia de competencia limita el margen de intervención del Gobierno, pero dado que el regulador ha establecido medidas correctoras en su revisión, el Ministerio de Economía español dispone ahora de 15 días hábiles para llevar la operación a una reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno dispone entonces de un mes para oponerse, lo que se conoce extraoficialmente como "revisión de fase 3".

