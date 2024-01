El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó este viernes las alegaciones presentadas por el Getafe y decidió retirar la tarjeta roja que le fue mostrada al centrocampista inglés Mason Greenwood el pasado martes en el partido ante el Rayo Vallecano.

El jugador 'azulón' fue expulsado de forma directa tras dirigirse a Figueroa Vázquez en protesta por la no señalización de una posible falta y el colegiado andaluz recogió en su acto que había sido por decirle 'Fuck you' ('Que te jodan').

El Getafe defendía que la expresión de Greenwood había sido otra y no dirigida al árbitro y alegó ante Competición que lo que dijo fue 'One, two, three, four, fuck' ('Una, dos, tres, cuarto, joder') y que quedaba "demostrada gracias a la prueba videográfica" que aportó, y "al informe de una traductora jurada", recalcando que estas palabras "son de uso común o coloquial en inglés para expresar desacuerdo con una decisión, pero no cabe entender que suponga desconsideración, insulto, menosprecio o expresión despectiva".

El organismo advirtió que "el repetido visionado de las imágenes" le habían permitido concluir, "más allá de toda duda, que la acción que motivó la expulsión no se produjo tal y como la describió el colegiado", por lo que existía el "error material manifiesto en el relato arbitral".

"Más allá de que este Comité considere que es un modo inapropiado en el que dirigirse al colegiado del encuentro, lo verdaderamente relevante aquí es que no ocurrió lo que el mismo hizo constar en el acta. Procede, por tanto, la estimación de las alegaciones, debiendo quedar sin consecuencias disciplinarias la acción señalada en el acta arbitral", sentenció.

Por otro lado, Competición sí sancionó al lateral uruguayo del Getafe Damián Suárez por su actitud "de menosprecio o desconsideración" a uno de los árbitros y que motivó que fuese expulsado una vez que fue cambiado, mismo castigo que ha recaído sobre Rubén Sobrino (Cádiz) "por producirse de manera violenta al margen del juego" en el duelo ante el Granada, y al portero suplente del Celta Iván Villar.