Competidor israelí de bobsleigh se indigna por comentarios en la TV suiza

El miembro del equipo israelí de bobsleigh Adam Edelman consideró imposible "dar crédito" al comentario de un periodista de la cadena suiza RTS, quien cuestionó la presencia del deportista en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina cuando compitió el pasado lunes, lo que ha provocado una polémica.

"Edelman, primera participación en los Juegos Olímpicos, que se autodefine como sionista hasta la médula, cito textual", lanzó de entrada el comentarista suizo en el momento de la salida del bob a 2 israelí compuesto por Edelman y Menachem Chen.

A continuación, el comentarista recordó "los mensajes en las redes sociales" publicados por este deportista "en favor del genocidio en Gaza".

"Recordemos que genocidio es el término empleado por la comisión de investigación de la ONU en la región", añadió.

Una comisión internacional mandatada por la ONU y varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, acusan a Israel de perpetrar un genocidio en Gaza, acusaciones que el Estado hebreo califica de "falsas" y "antisemitas".

Ningún tribunal internacional sin embargo ha dictaminado que Israel haya cometido un genocidio en la Franja de Gaza, en su campaña militar lanzada tras el ataque del movimiento islamista Hamás el 7 de octubre de 2023.

El periodista suizo también recordó las declaraciones de Edelman, quien "dijo, cito textual, que la intervención militar israelí era la guerra más moralmente justa de la historia".

"Podemos, por tanto, cuestionar su presencia aquí en Cortina durante estos Juegos", prosiguió el periodista.

Edelman reaccionó a través de su cuenta X a estos comentarios: "Estoy al corriente de la diatriba que el comentarista lanzó (...) contra el equipo (...) No creo posible presenciar eso y darle algún crédito a los comentarios".

El deportista añadió que "Shul Runnings", apodo con el que se conoce a la formación israelí de bobsleigh que participa por primera vez en unos Juegos, "es un equipo compuesto por seis israelíes orgullosos de haber alcanzado el nivel olímpico".

"No tenemos entrenador. No tenemos un programa ambicioso. Sólo un sueño, determinación y un orgullo inquebrantable para quienes representamos", escribió.

"Trabajamos juntos para alcanzar un objetivo increíble y superarlo. Porque eso es lo que hacen los israelíes", incidió.

Preguntado por este asunto este martes por la mañana en su conferencia de prensa diaria, el portavoz del COI Mark Adams aseguró que "los comentarios específicos de un comentarista es una cuestión que atañe al difusor".

Contactada por la AFP el martes por la mañana, la RTS aún no ha reaccionado.