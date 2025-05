Competidores de Eurovisión se enfrentan en la primera semifinal del concurso europeo

BASILEA, Suiza (AP) — La competencia en la 69na edición del Concurso de la Canción de Eurovisión comienza el martes, y artistas de 15 países competirán en Basilea, Suiza, durante la primera de dos semifinales de esta extravagancia musical pancontinental.

El cartel incluye a los favoritos de las casas de apuestas, KAJ, un trío de finlandeses de habla sueca que representan a Suecia con "Bara Bada Bastu", una oda animada al vapor y al calor cuyo título se traduce aproximadamente como "solo toma una sauna", y al cantante holandés Claude, cuya balada "C’est La Vie" es otra favorita entre los apostadores.

Claude espera ganar para su país después de que el concursante de Holanda en 2024, Joost Kein, fue expulsado de Eurovisión el año pasado debido a un altercado entre bastidores.

Otros artistas que se presentarán el martes por la noche incluyen al dúo islandés de hermanos VAEB con la entusiasta canción de remo "Róa", el cantante esloveno Klemen con la conmovedora "How Much Time Do We Have Left", el DJ italiano Gabry Ponte, representando a San Marino con la animada "Tutta L’Italia" y la entrada altamente cafeinada de Estonia, "Espresso Macchiato" de Tommy Cash.

El enfrentamiento del martes y una segunda semifinal programada para el jueves reducirán el grupo de 37 naciones a 26 que competirán en la gran final del sábado. Los espectadores decidirán a los 20 finalistas, mientras que seis países se clasifican automáticamente para la final: el anfitrión, Suiza, y los "Cinco Grande" que más pagan al concurso: Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido.

Fanáticos de la música de toda Europa y más allá han viajado a la ciudad de Basilea, en el norte de Suiza, que está organizando el Eurovisión porque el cantante suizo Nemo ganó el concurso del año pasado en Suecia.

Eurovisión fue fundado en 1956, en parte para fomentar la unidad en un continente marcado por la Segunda Guerra Mundial, y su lema es "Unidos por la Música". Pero las divisiones políticas a menudo nublan el concurso, a pesar de los esfuerzos de los organizadores por mantener la política al margen. Los funcionarios dicen que más de 1.000 policías están de servicio en Basilea esta semana, y los organizadores prevén que haya protestas contra la participación de Israel debido a la conducta del país en su guerra contra Hamás en la Franja de Gaza.

La entrada de Israel, el cantante Yuval Raphael, es un sobreviviente del ataque de militantes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que mató a 1.200 personas. Más de 52.800 personas en Gaza han sido asesinadas en la ofensiva de represalia de Israel, según el ministerio de salud del territorio.

Tras las tensiones por la participación de Israel y la expulsión de Klein el año pasado, la Unión Europea de Radiodifusión que organiza Eurovisión ha endurecido el código de conducta del concurso y ha pedido a los participantes que respeten los valores de Eurovisión de "universalidad, diversidad, igualdad e inclusividad" y su neutralidad política.

Se permitirá a los miembros de la audiencia ondear banderas palestinas dentro del estadio St. Jakobshalle de Basilea, después de una prohibición polémica el año pasado. Sin embargo, los participantes únicamente pueden ondear su propia bandera nacional en el escenario o en otras áreas frente a las cámaras. Algunas delegaciones han protestado porque esto efectivamente prohíbe las banderas del orgullo LGBTQ+ en un evento con un gran seguimiento de la comunidad.

Lawless informó en Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.