Competir con la chequera del Flamengo y el Palmeiras, ¿una guerra perdida?

Con un Flamengo aspirante a convertirse en el "Real Madrid de las Américas" y un Palmeiras que pisa fuerte, una pregunta revolotea en el fútbol brasileño: ¿hay receta para competir con estos gigantes?

Vigente campeón del Brasileirão y la Copa Libertadores, el Fla acaba de pagar 42 millones de euros por Lucas Paquetá, récord en Sudamérica, y el Palmeiras fichó al internacional colombiano Jhon Arias por 25 millones. Solo el Cruzeiro hizo una operación similar al desembolsar 27 millones por Gerson.

Las brechas crecen.

En la última década, Corinthians, Atlético Mineiro y Botafogo ganaron un campeonato cada uno en el Brasileirão, por tres de Flamengo y cuatro de Palmeiras.

Los tres pagaron un alto precio, con gastos insostenibles.

El informe Convocados 2025, de la firma Galapagos Capital, reportó ingresos récord para los equipos del país de Pelé de cerca de 1.600 millones de euros, pero también un endeudamiento sin precedentes: más de 2.200 millones.

Las deudas para "crear competitividad artificial" son "un mal silencioso que destruye el futuro", advierte el documento.

Después de Flamengo y Palmeiras, Corinthians figuró como el tercer club con mayores ingresos, pero también como el más endeudado, seguido por Atlético Mineiro y Botafogo.

Brasil corre el riesgo de replicar hegemonías como las impuestas en Europa.

El Paris Saint-Germain ganó 11 de los últimos 13 títulos de liga en Francia y el Bayern Munich conquistó 12 de 13 en Alemania, mientras que Barcelona, con seis, y Madrid, con cuatro, se reparten 10 de los últimos 11 en España.

A continuación, tres ejemplos de clubes brasileños que por ahora no hallaron la forma de competir sostenidamente con los más fuertes.

- Búsqueda de "creatividad" -

En reconstrucción tras acusaciones de corrupción que llevaron a la destitución de Augusto Melo como su presidente, el Corinthians ganó este mes el primer trofeo de la temporada, la Supercopa local, al vencer 2-0 al Flamengo.

Pero el segundo club más popular de Brasil, por detrás del Fla, tiene un panorama difícil.

"Necesitamos mucha creatividad. No tenemos una condición favorable", comentó el entrenador del Timão, Dorival Júnior.

"Procuramos filtrar (contrataciones) al máximo. Tenemos un equipo especializado, que hace una primera aprobación y nos pasa nombres que llevamos a nuestro equipo de análisis", relató el exseleccionador de la Canarinha.

El equipo paulista, así como el Botafogo, comenzó la actual ventana de transferencias con una prohibición de fichajes por deudas. Ya fue levantada en ambos casos, pero en la región, al igual que otros clubes brasileños, se han ganado fama de mala paga.

Mientras el Fla rompía récords por Paquetá, el Corinthians recibió a préstamo, a coste cero con opción de compra, al mediocampista Allan.

- Apuesta trasnacional -

Comprado por el magnate estadounidense John Textor, el Botafogo fue campeón del Brasileirão y la Libertadores en 2024.

Hoy está enfrascado en pugnas judiciales entre su dueño y el Eagle Football Holding, una transnacional de clubes a la que el Fogão pertenece junto al Olympique de Lyon.

Las trasnacionales traen "dinero de afuera" y "tecnología", dice Guilherme Bellintani, expresidente del Bahia, que lideró las negociaciones para que ese club ingresara al City Group del poderoso Manchester City.

Pero hay una vulnerabilidad: si el club principal cae, arrastra al resto.

En el caso de Eagle, la crisis estalló por deudas del Lyon que estuvieron a punto de provocar su descenso administrativo y que le costaron a Textor el control del equipo.

El presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, cuestionó en una entrevista con el diario deportivo español As que clubes "gasten el 80 o hasta el 100% de sus ingresos".

El dirigente, que dice querer convertir a su club en "el Real Madrid de las Américas", sostiene que el Mengão solo compromete 40%.

- Remar contra corriente -

A contracorriente va el Fluminense.

El club carioca mantiene estabilidad sin tirar la casa por la ventana (su deuda es tres veces menor que las de Corinthians y Atlético Mineiro).

En 2023, ganó su primera Libertadores, temporada en la que brilló el colombiano Arias, que partió en 2025 al Wolverhampton inglés. Se marcharon otras figuras como Nino.

Este año, el Flu tenía una opción legal de igualar la oferta del Palmeiras por Arias. No daban las cuentas.

Se ha reforzado con jugadores de buen rendimiento, a costo mucho menor, como el venezolano Jefferson Savarino.

Sin estrellas, los grandes títulos parecen fuera de alcance, pero el futuro económico del club luce a salvo.