La pesca y la agricultura centrarán este martes las negociaciones de la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Abu Dabi, que se anuncian complejas debido a las divergencias.

Los 164 miembros del organismo internacional están reunidos desde el lunes en la capital de Emiratos Árabes Unidos, pero las perspectivas de alcanzar acuerdos son escasas.

Las reglas del organismo, que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países, requieren el pleno consenso de sus miembros, algo difícil en el actual clima de conflictos.

Las negociaciones, que tendrán lugar hasta el jueves, empiezan oficialmente este martes y se centrarán en un primer momento en los sectores de la pesca y la agricultura.

El texto, al igual que un acuerdo sellado en 2022, se enmarca dentro de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, al contrario de otros pactos de la OMC que buscan levantar barreras comerciales.

El proyecto prevé prohibir las subvenciones que favorecen la pesca excesiva y la sobrecapacidad salvo si entran en el marco de un mecanismo de gestión de recursos pesqueros basado en criterios de sostenibilidad.

El Comisario europeo de Comercio, Valdis Dombrovskis, declaró el martes a la AFP que deseaba concluir esta segunda ola de negociaciones en Abu Dhabi, afirmando que los europeos estaban "abiertos" a discusiones sobre flexibilidades para los países en desarrollo siempre que "no pongan en entredicho" los objetivos de sostenibilidad.

"Necesitamos un poco de compromiso, un poco de voluntad política para dar el impulso final", dijo una fuente diplomática a la AFP, al recordar que las decisiones se toman por consenso en la OMC.

El organismo, tras más de 20 años de negociaciones, logró sellar un primer acuerdo en 2022, que prohíbe las subvenciones a la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada), a la pesca de poblaciones sobreexplotadas y a la pesca de alta mar no reglamentada.

Al mismo tiempo, introduce algunas flexibilidades para los pescadores de los países en desarrollo. Pero el acuerdo aún no ha entrado en vigor ya que no ha sido ratificado por un número suficiente de países.

- Pesca artesanal -

Concluir la segunda ola de negociaciones sobre la pesca es una "prioridad", subrayó una fuente diplomática francesa.

"Tenemos algunos temas sensibles, tendremos algunas discusiones, entre otros con India y ciertos países, pero confiamos relativamente en nuestra capacidad para sellar finalmente este acuerdo", añadió.

El texto dividiría a los países miembros en tres grupos en los que los mayores proveedores de subvenciones, incluidos los países en desarrollo, estarían sujetos a normas más estrictas.

Otros países en desarrollo se verían otorgar flexibilidades, pero India pide un periodo de transición de 25 años que algunos consideran demasiado largo.

"Sería bueno concluir la segunda oleada" de negociaciones, ya que permitiría proteger las poblaciones de peces y alcanzar uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la OMC, declaró un delegado encargado de las cuestiones comerciales.

Además de la cuestión del "periodo de transición", señaló que el límite geográfico hasta el cual la pesca se considera "artesanal", y por tanto exenta de la normativa, plantea un problema.

El tema de la agricultura también será objeto de negociaciones. El asunto es altamente sensible, como demostraron las recientes manifestaciones de agricultores en Europa e India.

De momento, "no logramos acordar un texto", indicó el director de la división de agricultura de la OMC, Edwini Kessie.

"El tema más difícil es el de las reservas públicas de alimentos" para garantizar la seguridad alimentaria de la población", añadió.

apo/rhl/sag/zm