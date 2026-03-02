Complicado traslado de la F1 a Australia, pero sin impacto en el primer GP

Decenas de vuelos cancelados y cientos de cambios de ruta para llegar a Australia debido al conflicto en Oriente Medio: la Fórmula 1 se enfrenta a un rompecabezas logístico estos últimos días, pero todo debería estar listo para el primer Gran Premio de la temporada, este fin de semana en Melbourne, según la organización de la carrera australiana.

"Las últimas 48 horas han exigido reorganizar vuelos", aseguró este lunes el director del Gran Premio de Australia, Travis Auld.

"Por lo que tengo entendido, ahora todo está resuelto, todo el mundo estará presente para la carrera y los aficionados no notarán ninguna diferencia", añadió.

"Algunos pilotos ya están en Australia, al igual que algunos miembros de los equipos. Pero todavía hay un buen número en el Reino Unido y repartidos por Europa que tienen que llegar aún aquí", a Melbourne.

Auld explicó que muchos de los protagonistas de la F1 "han tenido que buscar otra manera de venir, ha sido todo un proceso para ellos y estoy seguro de que les ha supuesto mucho trabajo", pero insistió en que "todo el mundo estará aquí, listo para la carrera".

Casi un millar de trabajadores de la F1 se han visto obligados a reorganizar sus vuelos debido al caos generado por los ataques desde el sábado de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de la República Islámica.

La mitad de ellos, procedentes de Europa, serán trasladados en tres aviones especialmente fletados para la ocasión. Pilotos, ingenieros, jefes de escudería, mecánicos: la mayoría tienen su base en Europa, y Oriente Medio es, en condiciones normales, un importante centro de conexiones para los vuelos con destino a Australia.

El conflicto ha tenido un fuerte impacto en los países de la región (Catar, Baréin o Dubái) y se ha generado el mayor caos que ha afectado al transporte aéreo mundial desde la pandemia de Covid-19.

El responsable también aseguró que todo el material, incluidos los monoplazas, ya ha llegado a Melbourne.

Tras Melbourne, la F1 viajará a China y luego a Japón, carreras para las que el conflicto en Oriente Medio no debería tener impacto, pero más incierto es el normal desarrollo de la cuarta prueba en Baréin, prevista del 10 al 12 de abril, y la quinta en Arabia Saudita una semana más tarde.

"Estas carreras no tendrán lugar hasta dentro de varias semanas. Como siempre, seguimos de cerca cualquier situación de este tipo y trabajamos en estrecha colaboración con las autoridades competentes", declaró un portavoz de la F1.