Cómplice de Epstein "exonera" a Trump

Por lo tanto, se oponen al ataque. Por ahora, señalan, la mujer ha conseguido su traslado a una prisión de mínima seguridad, considerada inadecuada para alguien acusado de delitos sexuales.

Sin embargo, los liberales no tienen intención de rendirse y continúan su lucha contra el cuestionamiento de Blanche, que, según afirman, no ha tenido resultados concretos más allá de intentar reconciliar a Trump con sus partidarios.

La indignación de los progresistas contrasta con el júbilo de los partidarios del presidente por las declaraciones de Maxwell.

"Esperamos que las mentiras y los rumores desagradables difundidos en línea por personas maliciosas para atacar a Donald Trump disminuyan", declaró a Politico Lara Loomer, una firme defensora de las teorías conspirativas sobre Trump.

"Los progresistas se inmolarán", añadió Chaya Raichik, una influencer conservadora popular en redes sociales como los "Libs de TikTok".

El Departamento de Justicia ahora puede procesar a los "verdaderos villanos" vinculados a Epstein, señaló el conservador Rogan O'Handley, señalando que si Trump hubiera sido cliente de Epstein, el Estado Profundo ya lo habría filtrado.

En una conversación con Blanche los días 24 y 25 de julio (las autoridades han publicado las transcripciones y el audio de la conversación), Maxwell admitió que Epstein y Trump eran amigos, pero ¿cómo se puede ser amigo en situaciones sociales?

Luego elogió al presidente —"Admiro su extraordinario éxito"— e intentó distanciarse de Epstein, explicando que tomar testosterona lo había cambiado y lo había vuelto más agresivo.

"Nunca lo había visto hacer algo así", respondió cuando Blanche le preguntó sobre las acusaciones de sexo con menores contra Epstein. "No digo que no hiciera esas cosas. No estoy aquí para defenderlo", aclaró.

Durante la conversación, que duró horas, Maxwell no pudo recordar muchas cosas, ni siquiera el supuesto libro de dedicatorias para el 50.º cumpleaños de Epstein. Aclaró, sin embargo, que no hay una lista de clientes ni de nombres. Y que, en su opinión, el exfinanciero —quien murió en prisión— no se suicidó: "En la cárcel, donde yo estoy, te matan o pueden pagar a alguien para que lo haga. Pueden matar por US$25", dijo.

La socialité también tuvo buenas palabras para Bill Clinton, negando haber visitado la isla privada de Epstein en el Caribe.

Para el expresidente, el exfinanciero era "solo un hombre rico con un avión privado", aclaró, llamando a Clinton amigo suyo, "no amigo" del financiero.

La publicación de la entrevista de Maxwell parece satisfacer a los partidarios del presidente por ahora. Trump, sin embargo, es consciente de que el caso no se desestimará fácilmente.

Recuperar la narrativa, sin embargo, es un paso adelante que permite a la Casa Blanca bajar la guardia. (ANSA).