ComplyAdvantage publica su informe sobre el estado de la delincuencia financiera para 2022

ComplyAdvantage, la empresa mundial de tecnolog√≠a de datos que est√° transformando la detecci√≥n de los delitos financieros, anuncia que ya est√° disponible su esperado informe anual sobre delincuencia financiera: The State Of Financial Crime 2022. Dise√Īado como una gu√≠a estrat√©gica para los equipos de cumplimiento a nivel global, el informe expone las amenazas emergentes a las que se enfrentar√°n los gobiernos y las instituciones financieras en 2022, junto con recomendaciones de c√≥mo pueden responder los equipos de cumplimiento para asegurarse de tener la capacidad de actuar de forma proactiva.

Tomando como base una encuesta y entrevistas seleccionadas llevadas a cabo en noviembre de 2021, el informe comparte los puntos de vista y las observaciones de 800 responsables de la toma de decisiones en materia de cumplimiento normativo del más alto nivel, que participaron desde Norteamérica, Europa y Asia Pacífico. Entre los encuestados estaban representadas diversas organizaciones de los ámbitos de la banca empresarial, las inversiones, las criptomonedas, los seguros y la tecnología financiera.

The State Of Financial Crime Report 2022 recoge las tendencias de la delincuencia financiera que m√°s preocupan a los responsables de cumplimiento normativo para el pr√≥ximo a√Īo. En concreto, el informe de 49 p√°ginas profundiza en cuestiones nuevas como los retos de ciberseguridad generados por el trabajo a distancia/h√≠brido; las implicaciones de la actual interrupci√≥n de la cadena de suministro; la creciente amenaza del ransomware; la evoluci√≥n de los principales reg√≠menes de sanciones mundiales, etc. Ya en su segundo a√Īo, la encuesta tambi√©n ofrece informaci√≥n sobre c√≥mo han cambiado las tendencias y las dificultades en materia de cumplimiento en el transcurso de la pandemia.

¬ęEl 2022 volver√° a ser un a√Īo dif√≠cil, teniendo en cuenta la aceleraci√≥n digital provocada por la pandemia, el ritmo continuo de la innovaci√≥n y la adopci√≥n del mercado de los servicios de criptomonedas y el panorama de las sanciones, en continuo cambio, provocado por la geopol√≠tica actual¬Ľ, afirm√≥ Tom Keatinge, director del Centre for Financial Crime & Security Studies de RUSI. ¬ęLa inteligencia contra el riesgo ser√° un elemento clave para garantizar que la comunidad FinTech se mantenga al d√≠a sobre las tendencias de amenazas de m√ļltiples caracter√≠sticas a las que se enfrentar√°n sus negocios¬Ľ.

Algunas de las principales conclusiones del informe son:

¬ęLos informes son estupendos, pero evitar las multas reglamentarias o los cierres de empresas es a√ļn mejor. Como empresa centrada en la inteligencia contra el riesgo, seguiremos compartiendo nuestros conocimientos vitales, para que nuestros clientes, socios y el mayor ecosistema FinTech puedan proteger sus negocios de los delitos financieros inesperados¬Ľ, declar√≥ Charles Delingpole, fundador y director ejecutivo de ComplyAdvantage. ¬ęA medida que avanza la corriente de nuevos servicios financieros, tambi√©n lo hace el blanqueo de dinero y los delitos relacionados. Los equipos que est√©n informados y sean capaces de evaluar los riesgos conocidos en el pr√≥ximo a√Īo ser√°n los mejor situados para proteger la integridad de sus negocios¬Ľ.

ComplyAdvantage, la opci√≥n preferida de algunos de los mayores bancos, empresas y FinTechs de alto crecimiento del mundo, utiliza el aprendizaje autom√°tico y el procesamiento del lenguaje natural para ayudar a las organizaciones reguladas a gestionar sus obligaciones de riesgo y prevenir los delitos financieros. Nuestro gr√°fico de conocimiento patentado, denominado ComplyData‚ĄĘ, se basa en millones de puntos de datos y miles de millones de datos que proporcionan informaci√≥n din√°mica y en tiempo real sobre sanciones, listas de vigilancia, personas pol√≠ticamente expuestas y noticias negativas.

En 2021, ComplyAdvantage registr√≥ un crecimiento r√©cord gracias a las m√°s de mil millones de b√ļsquedas en 150 millones de entidades que se supervisaron diariamente en 2021. El uso de los paquetes de soluciones antiblanqueo de capitales de la empresa alcanz√≥ niveles sin precedentes, con un volumen de b√ļsquedas que se duplic√≥ de un trimestre a otro en el caso de la soluci√≥n de Detecci√≥n y supervisi√≥n de clientes de la empresa, mientras que el volumen de Gesti√≥n del riesgo de las transacciones se multiplic√≥ por cuatro. Para 2022, la empresa prev√© que su impulso de crecimiento siga alcanzando niveles r√©cord.

Acerca de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es la principal fuente de datos y tecnolog√≠a de detecci√≥n de riesgos de delitos financieros impulsada por la IA del sector financiero. La misi√≥n de esta empresa es neutralizar el riesgo de blanqueo de dinero, financiaci√≥n del terrorismo, corrupci√≥n y dem√°s delitos financieros. M√°s de 500 empresas de 75 pa√≠ses conf√≠an en ComplyAdvantage para conocer el riesgo de las personas con las que hacen negocios a trav√©s de la √ļnica base de datos mundial en tiempo real sobre personas y empresas. ComplyAdvantage identifica de forma activa decenas de miles de eventos de riesgo a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados cada d√≠a.

ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros mundiales situados en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca y cuenta con el respaldo de Goldman Sachs, Ontario Teachers', Index Ventures y Balderton Capital. Más información en complyadvantage.com.

