Compositor pondrá en streaming la versión para el final de Turandot, que usará al patinador Kagiyama

Por Agnieszka Flak

MILÁN, EEUU, 13 feb (Reuters) - El compositor estadounidense Christopher Tin dijo que tenía previsto lanzar en servicios de streaming una edición especial de su final para la ópera Turandot de Puccini, que acompañará al programa libre del patinador Yum Kagiyama en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina.

Tin, dos veces ganador de un premio Grammy, adaptó el montaje de cuatro minutos y 17 segundos para el patinador japonés junto con la coreógrafa Lori Nichol, condensando su final original de 18 minutos para que se acoplara a los saltos, los pasos y los descansos, con el fin de cumplir los requisitos y el ritmo de un programa de élite.

"Debido a la respuesta de la comunidad del patinaje artístico, he decidido publicar la edición especial para patinaje artístico de Yuma de mi versión completa de Turandot en los servicios de streaming", dijo en X Tin, que ha acudido a Milán para ver la actuación de Kagiyama.

Kagiyama, uno de los favoritos para ganar la medalla, tenía previsto interpretar su programa libre más tarde el viernes.

La decisión de Tin contrasta con una serie de disputas recientes en los Juegos Olímpicos, en las que los músicos han entrado en conflicto con patinadores por el permiso para utilizar sus obras, lo que ha dado lugar a cambios de última hora en los programas y a disputas públicas.

El patinador artístico español Tomás-Llorenc Guarino Sabate estuvo a punto de no poder interpretar su programa corto con temática de los Minions en los Juegos Olímpicos debido a una disputa por los derechos. La patinadora estadounidense Amber Glenn también se vio envuelta en una disputa con el artista canadiense Seb McKinnon por los derechos musicales.

El programa de Kagiyama ha llamado la atención tanto por su coincidencia con el centenario del estreno de Turandot en el teatro de la ópera La Scala de Milán como por su amplio arreglo operístico, y seguramente resonará con fuerza entre un público local impregnado de la historia de la ópera.

El arreglo se grabó en los estudios Abbey Road de Londres con la Royal Philharmonic Orchestra, el English National Opera Chorus y los solistas Christine Goerke y Clay Hilley.

Giacomo Puccini murió en 1924 antes de terminar Turandot y desde entonces ha habido cinco finales diferentes, incluido el de Tin.

(Reporte de Agnieszka Flak; edición en español de Javier López de Lérida)