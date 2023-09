Seattle--(business wire)--sep. 18, 2023--

(NASDAQ: AMZN)‚ÄĒEsta es la √©poca para ahorrar en grande. Los miembros de Amazon Prime pueden comenzar sus compras temprano esta pr√≥xima temporada con Prime Big Deal Days de Amazon, que comienzan el 10 de octubre a las 3 a. m. EDT hasta el 11 de octubre. Amazon har√° que sea f√°cil para los miembros de Amazon Prime buscar ofertas que les interesen con recomendaciones personalizadas basadas en compras anteriores, historial de navegaci√≥n y art√≠culos guardados en sus listas. Los miembros de Amazon Prime tendr√°n acceso a ofertas de vendedores independientes como Ruggable x Jonathan Adler, Urban Decay y PicassoTiles. Adem√°s, con nuevas ofertas que aparecen tan seguidas como cada cinco minutos durante periodos selectos a lo largo del evento en una amplia selecci√≥n de productos con opciones de entrega r√°pidas y convenientes, Prime Big Deal Days cubre las necesidades de compras de los miembros. Los clientes que a√ļn no son miembros de Amazon Prime pueden unirse a Amazon Prime o comenzar una prueba gratuita en amazon.com/esprimebigdealdays y aprovechar al m√°ximo sus compras en Amazon.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230917241413/es/

Prime Big Deal Days 2023 (Graphic: Business Wire)

‚ÄúEstamos ofreciendo a nuestros miembros de Amazon Prime otra forma de ahorrar, con ofertas en algunos de los regalos m√°s buscados de la temporada‚ÄĚ, coment√≥ Jamil Ghani, vicepresidente de Amazon Prime. ‚ÄúLos miembros pueden comprar ofertas en categor√≠as como moda, hogar y juguetes, los cuales incluyen algunos de nuestros art√≠culos m√°s populares durante Prime Big Deal Days. Tambi√©n pueden aprovechar otros interesantes beneficios para miembros de Amazon Prime, como comprar art√≠culos de sus marcas favoritas m√°s all√° de Amazon.com con Buy with Prime y acceder a ofertas exclusivas, solamente por invitaci√≥n‚ÄĚ.

Comienza a comprar ahora

Aprovecha ahora varias ofertas exclusivas para miembros de Amazon Prime, incluyendo grandes descuentos, y explora la lista Juguetes que nos encantan de Amazon, que incluye m√°s de 200 art√≠culos de las mejores marcas como LEGO, Mattel y Disney. Adem√°s, con la insignia Peque√Īa Empresa y el nuevo filtro para peque√Īas empresas, puedes descubrir f√°cilmente productos de muchos artesanos y marcas de peque√Īas empresas en la tienda de Amazon. Encuentra algunas de las mejores ofertas anticipadas de peque√Īas empresas como Lyrically Correct, Beard Club, RMS Beauty, Kreyol Essence y Mighty Paw y de otras peque√Īas empresas con negros, mujeres y familias militares como propietarios, as√≠ como de artesanos independientes en amazon.com/smallbusinessdeals.

Prepárate para el gran día

Únete a Amazon Prime para participar en Prime Big Deal Days. Regístrate para las ofertas solamente por invitación y descubre otras formas de prepararte para el evento y maximizar tus ahorros con los siguientes consejos:

Explora todas las opciones de entrega

Con una membresía Amazon Prime, puedes confiar en que Amazon te hará la vida más fácil con entrega rápida y gratuita en millones de artículos y, como siempre, elegir la opción de entrega que mejor se adapte a tus necesidades durante los Prime Big Deal Days. La entrega el mismo día está disponible para clientes en más de 90 áreas metropolitanas de EE. UU. También puedes seleccionar la entrega gratuita en un casillero Amazon Locker o mostrador Counter cercano, o elegir una preferencia de día de entrega con Amazon Day.

Accede a los Prime Big Deal Days a nivel mundial

Los Prime Big Deal Days se llevar√°n a cabo en 19 pa√≠ses de todo el mundo el 10 de octubre, incluidos Alemania, Australia, Austria, B√©lgica, Brasil, Canad√°, China, Espa√Īa, Estados Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, Pa√≠ses Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Singapur y Suecia. Los miembros de Amazon Prime en Jap√≥n podr√°n comprar en el evento Prime Big Deal Days m√°s adelante en el mes.

Explora los beneficios de Amazon Prime

Amazon Prime es ahorro, conveniencia y entretenimiento en una sola membres√≠a. M√°s de 200 millones de miembros de Amazon Prime pagos en 25 pa√≠ses de todo el mundo disfrutan de acceso a la enorme selecci√≥n, el valor excepcional y la entrega r√°pida de Amazon. En los EE. UU., todos pueden unirse a Amazon Prime por $14,99 por mes o $139 por a√Īo, o comenzar una prueba gratuita de 30 d√≠as si eres elegible en amazon.com/esprime y obtener acceso a Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming, RxPass, Grubhub+, Amazon Photos, ofertas exclusivas de Prime y m√°s. Adem√°s, los estudiantes universitarios pueden probar Prime Student durante seis meses en amazon.com/nuevostudent y luego pagar solo $7,49 por mes o $69 por a√Īo. Los beneficiarios de asistencia gubernamental que califiquen pueden obtener Prime Access por $6,99 al mes en amazon.com/esprimeaccess. Para m√°s informaci√≥n acerca de Amazon Prime, incluyendo membres√≠as con descuento, visita aboutamazon.com/espanol.

Compra con confianza

Los clientes pueden comprar con la tranquilidad de saber que Amazon respalda los productos vendidos en nuestras tiendas con la Garantía de la A a la Z. La protección de Amazon se aplica a los productos comprados en nuestras tiendas en todo el mundo y, en el improbable caso de que los clientes experimenten problemas con la entrega a tiempo o con las condiciones de su compra, ya sea que la hayan comprado en Amazon o en uno de nuestros dos millones de vendedores independientes, Amazon solucionará el inconveniente con un reembolso o reemplazo. Amazon está comprometido con una experiencia de compra confiable y respalda los productos ofrecidos durante los Prime Big Deal Days, así como los millones de productos que se ofrecen todos los días en nuestras tiendas. Encuentra más información en amazon.com/guarantee.

Acerca de Amazon

Amazon se gu√≠a por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasi√≥n por la invenci√≥n, compromiso con la excelencia operativa y planificaci√≥n a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la compa√Ī√≠a m√°s orientada hacia el cliente en el mundo, el mejor empleador del mundo y el lugar m√°s seguro para trabajar del mundo. Las opiniones de clientes, compras con 1 clic, recomendaciones personalizadas, Amazon Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnolog√≠a Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las iniciativas lideradas por Amazon. Para m√°s informaci√≥n, visita amazon.com/about y s√≠guenos en @AmazonNews.

