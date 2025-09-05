Compra de Tech3, primer giro de la MotoGP en la era Liberty Media

La compra del equipo francés Tech3 por un grupo de inversores liderado por el italiano Günther Steiner es el primer cambio importante en MotoGP desde la adquisición del campeonato a principios de julio por parte del gigante estadounidense Liberty Media, ya propietario de la Fórmula 1.

"El equipo KTM-Tech3 está a punto de entrar en una nueva era con la compra del equipo de MotoGP y Moto3 por parte de inversores liderados por el famoso dirigente", señaló la MotoGP en un comunicado, durante la primera jornada del Gran Premio de Cataluña.

Steiner, que fue despedido por Haas y reemplazado por el japonés Ayo Komatsu, encabeza un consorcio que llegó a un acuerdo para comprar el equipo con sede en Francia, fundado en la década de 1980 por Hervé Poncharal.

"La nueva estructura se implementará a principios de 2026 con Günther Steiner como CEO y Richard Coleman como Team Principal (director del equipo)", prosiguió la MotoGP.

La organización subrayó que el fundador y actual jefe Hervé Poncharal dirigirá Tech3 hasta el final de la temporada antes de convertirse en asesor.

El equipo mantendrá su nombre y seguirá teniendo su sede en el sur de Francia.

Steiner, de 60 años, quien también tiene la nacionalidad estadounidense, descubrió el mundo del motor en los rallies antes de unirse a la Fórmula 1 con Jaguar, que luego se convirtió en Red Bull, en 2001.

Sin embargo, se hizo célebre por su trabajo en Haas, equipo que lideró desde 2014 hasta 2023, debido a sus característicos arrebatos en la radio del equipo.

