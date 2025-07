"Compra local": Bad Bunny, el mediador entre el turismo y los puertorriqueños

El día antes de dar el pistoletazo de salida a una treintena de conciertos en Puerto Rico, con los que se espera que genere millones de dólares para la economía y la cultura de la isla, Bad Bunny publicó un mensaje: "Compra local".

La frase define la filosofía de los 30 espectáculos previstos por la estrella puertorriqueña en San Juan.

Los nueve primeros están reservados exclusivamente para residentes en este estado libre asociado a Estados Unidos.

Los 21 restantes serán abiertos, con lo que se espera que impulse el turismo, un sector que en esta isla no escapa a las críticas cada vez más generalizadas en el mundo sobre los problemas que causa en las poblaciones locales.

"Es un momento increíble para la isla", afirma Davelyn Tardi, de la agencia de promoción Discover Puerto Rico.

La organización estima de forma conservadora que la residencia, como se conoce a esta batería de actuaciones, aportará a Puerto Rico unos 200 millones de dólares durante los aproximadamente tres meses que durará, que coinciden con el verano, normalmente de temporada baja.

"Orgullo para Puerto Rico"

Azael Ayala trabaja en un bar de La Plactia, uno de los punto de ocio nocturno más populares de San Juan. Cuenta a la AFP que el negocio va viento en popa a pesar de que hasta ahora apenas ha celebrado uno de los conciertos, el viernes pasado.

"La situación ha cambiado por completo" esta temporada, afirma Ayala, de 29 años. "Estamos encantados (...) Las propinas están por las nubes".

Pero no solo importa el bolsillo. El hecho de que venga gente de todo el mundo a ver a Bad Bunny "también es un orgullo para Puerto Rico", añadió.

Arely Ortiz, una estudiante de 23 años de Los Ángeles, no pudo conseguir entradas para ver a Bad Bunny, aun así, la figura de su ídolo le empujó a viajar por primera vez a Puerto Rico.

"Me encanta lo abierto que es con su comunidad (...) Anima a más latinos a ser capaces de ir a por lo que quieren. Sin duda ha empoderado a los latinos", explica.

Relación tensa con el turismo

Pero aunque el turismo es desde hace décadas su motor económico, el impacto de este sector ha puesto en pie de guerra a los residentes, preocupados por la gentrificación, con la explosión del desarrollo inmobiliario de lujo, los alquileres a corto plazo y la llegada de los llamados "nómadas digitales".

Los extranjeros que visitan la isla, en general, son ajenos a las luchas diarias que tienen que lidiar los locales: una crisis económica agravada por el aumento de los precios de las viviendas, la multiplicación de los desastres naturales y los apagones, también cada vez más frecuentes.

Benito Antonio Martínez Ocasio, "Bud Bunny", ha denunciado estos problemas en sus canciones.

"En mi vida fuiste turista", dice en su tema "Turista". "Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría". El historiador Jorell Meléndez Badillo explica que Puerto Rico siempre esperó la llegada de inversión extranjera, pero "mucha gente ve el turismo como una especie de trasfondo colonial". Aunque cuando se trata de Bad Bunny todo cambia. "No podemos negar el hecho de que va a traer millones de dólares" a la isla, añadió. "Podemos agradecer lo que Benito está haciendo y al mismo tiempo analizarlo críticamente, y tener una conversación sobre qué tipo de turismo" atraerá. - "Voy a estar aquí" - Ana Rodado viajó a Puerto Rico desde España después de que un amigo puertorriqueño le regalara una entrada para uno de los conciertos. Rodado reservó un viaje de cinco días con otra amiga que incluía una visita a la playa de Vega Baja, el municipio en el que Bad Bunny creció y trabajó empaquetando alimentos antes de saltar a la fama. Después de posar para una foto en la plaza del pueblo, Rodado explicó a la AFP que siguió al pie de la letra la llamada del músico a comprar "local". "El turismo es un problema global, no solo en Puerto Rico, entonces creo que en la medida de las posibilidades de cada uno hay que ser responsable con las elecciones de consumo y sobre todo con el impacto que tiene tu viaje en cada lugar", explica. Sea como fuere, la residencia de Bad Bunny es una carta de amor a su pueblo que se centra en la herencia, el orgullo y la alegría. "¡Estamos aquí, puñeta. Y no nos vamos de aquí por los próximos tres meses, tres meses es poco (...) vuelvo por los próximos 100 años si Dios me lo permite yo voy a estar aquí", exclamó al público en el primer concierto el 11 de julio. mdo/jgc/dga/nn