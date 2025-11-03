Compradores chinos adquieren soja brasileña por su ventaja de precio frente a la de EE. UU.

Por Naveen Thukral y Ella Cao

SINGAPUR/PEKÍN, 3 nov (Reuters) -

Los importadores chinos de soja han incrementado las compras de cargamentos brasileños en los últimos días, a medida que los precios sudamericanos han bajado ante las expectativas de que un acuerdo comercial entre Pekín y Washington allane el camino para la reanudación de las ventas de la oleaginosa estadounidense al mayor importador de soja del mundo.

Los compradores han reservado 10 cargamentos de soja brasileña para su envío en diciembre y 10 para marzo-julio, con los precios sudamericanos cotizando ahora por debajo de las ofertas que se están haciendo para los cargamentos estadounidenses, dijeron dos operadores.

"Brasil es ahora más barato que (la zona estadounidense de) el golfo de México y los compradores están aprovechando esta oportunidad para reservar cargamentos", dijo un comerciante de una empresa internacional que dirige plantas de procesamiento de semillas oleaginosas en China. "Estamos viendo una mayor demanda de soja brasileña desde la semana pasada". (Información de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)