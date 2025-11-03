LA NACION

Compradores chinos adquieren soja brasileña por su ventaja de precio frente a la de EE. UU.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Compradores chinos adquieren soja brasileña por su ventaja de precio frente a la de EE. UU.
Compradores chinos adquieren soja brasileña por su ventaja de precio frente a la de EE. UU.Shuttersto - Shutterstock

Por Naveen Thukral y Ella Cao

SINGAPUR/PEKÍN, 3 nov (Reuters) -

Los importadores chinos de soja han incrementado las compras de cargamentos brasileños en los últimos días, a medida que los precios sudamericanos han bajado ante las expectativas de que un acuerdo comercial entre Pekín y Washington allane el camino para la reanudación de las ventas de la oleaginosa estadounidense al mayor importador de soja del mundo.

Los compradores han reservado 10 cargamentos de soja brasileña para su envío en diciembre y 10 para marzo-julio, con los precios sudamericanos cotizando ahora por debajo de las ofertas que se están haciendo para los cargamentos estadounidenses, dijeron dos operadores.

"Brasil es ahora más barato que (la zona estadounidense de) el golfo de México y los compradores están aprovechando esta oportunidad para reservar cargamentos", dijo un comerciante de una empresa internacional que dirige plantas de procesamiento de semillas oleaginosas en China. "Estamos viendo una mayor demanda de soja brasileña desde la semana pasada". (Información de Ella Cao en Pekín y Naveen Thukral en Singapur; edición de David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. Una de las coristas de la banda de Milei asumirá la banca que deja libre Diego Santilli
    2

    Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

  3. Continúa una campaña nacional por un potente alimento
    3

    Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento

  4. River va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores
    4

    River vive un suplicio: va a la Bombonera hecho trizas y poniendo en riesgo la clasificación a la Libertadores

Cargando banners ...