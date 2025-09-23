Compras chinas de soja argentina tras supresión impuesto son "una preocupación": cámara molienda argentina

BUENOS AIRES, 23 sep (Reuters) - Las compras chinas de soja de Argentina luego de que Buenos Aires eliminó el lunes impuestos a las exportaciones de granos son "una preocupación", dijo el martes la cámara de molienda argentina CIARA, que ya había advertido que la capacidad ociosa del sector crece por la menor disponibilidad de soja para moler.

En los últimos meses ha crecido la demanda china de soja de Argentina debido a la guerra comercial que sostienen Pekín y Estados Unidos -el habitual mayor proveedor del grano de China-, y el martes operadores dijeron a Reuters que compradores del país asiático habían reservado al menos 10 embarques de Argentina tras el anuncio del Gobierno local. (Reporte de Maximilian Heath; Editado por Lucila Sigal)