Compras de dólares del Banco Central y tasas de interés mantienen el ritmo de la plaza argentina

BUENOS AIRES, 19 ene (Reuters) - Las persistentes compras de dólares del banco central (BCRA) para acumular reservas que se registran desde inicios de año, en un contexto de altas tasas de interés siguen centrando este lunes la actividad de los mercados argentinos.

La actual coyuntura financiera del país austral impacta en la plaza de activos con precios deprimidos y poco interés inversor para tomar nuevas posiciones, comentaron operadores.

"El BCRA ya compró en lo que va del 2026 casi 700 millones de dólares de reservas, con el dólar cerrando en mínimos del año a pesar de haber acelerado las compras la semana pasada", dijo Roberto Geretto de Adcap.

"El BCRA absorbe vía bonos dollar linked los pesos emitidos para comprar reservas. Así, puede acumular reservas manteniendo el dólar calmo y bajar la inflación. La contracara es la volatilidad de tasa y un nivel de actividad que puede verse afectados por este esquema", añadió.

El peso interbancario caía un 0,28% a 1434 pesos por dólar, en un contexto reducido y lento de negocios dado el feriado estadounidense por el día de Martín Luther King.

El BCRA logró comprar la semana pasada 468 millones de dólares y acumula 687 millones de dólares desde que implementó su nuevo programa a inicios de 2026 para reforzar sus reservas.

La tasa de caución (préstamos a corto plazo) promediaban niveles del 32% anual y las colocaciones a plazo fijo se pactaban en promedio al 27% por montos de importancia lo que hace atractivos los negocios de 'carry trade', comentaron operadores.

"Las compras de divisas del organismo monetario, las renovadas emisiones corporativas en el exterior y la expectativa de mayor apetito por ¨carry-trade¨ aflojan al dólar mayorista", afirmó el economista Gustavo Ber.

Por su parte, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires caía un 0,37% en una plaza selectiva sin fuerzas en una sesión con menores negocios por el feriado estadounidense.

En la plaza extrabursátil, los bonos soberanos no mostraban valores referenciales dada la falta de referentes externos, señalaron las fuentes.

"El Merval en dólares opera cerca del piso de su rango lateral reciente, pero sin catalizadores inmediatos que habiliten un cambio de régimen", estimó Delphos investment.

Añadió que "no obstante, la estabilidad macro financiera local limita los riesgos de una corrección profunda. Dentro de este marco, se observa una rotación sectorial hacia bancos y activos rezagados, en detrimento de sectores previamente ganadores".

(Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)