Compras de reservas y caída del riesgo país centran atención en mercado argentino

BUENOS AIRES, 26 ene (Reuters) - Las adquisiciones diarias de dólares que encabeza el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para reforzar sus reservas y la tendencia declinante del riesgo país potenciaban nuevamente el lunes los negocios financieros en la plaza doméstica.

En un contexto cambiario tranquilo, la autoridad monetaria se perfilaba a superar los 1.000 millones de dólares comprados en enero, en una variante de su política monetaria de acuerdo al compromiso firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este accionar ayudaba además a la retracción del riesgo país hasta su mejor nivel desde mitad del 2018, lo que avalaba la recompra de bonos soberanos.

En una última semana de mes donde los fondos de inversión buscan nivelar sus carteras de tenencias, el BCRA acumula compras por 980 millones de dólares del mercado mayorista, con reservas totales por 45.561 millones de dólares en base al último dato oficial provisorio.

"A este ritmo, el objetivo de comprar 10.000 millones de dólares (en 2026) parece más que alcanzable y se estaría logrando antes de octubre", comentó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

"Este buen desempeño del BCRA se explica por dos factores principales: emisiones de 'Obligaciones Negociables' en el exterior, las cuales desde las elecciones (de octubre pasado) alcanzaron 7.000 millones, y altas tasas reales por demanda estacional de dinero y esterilización de pesos vía bonos 'dollar linked'", acotó.

Ante un tipo de cambio apenas depreciado del 0,14% a US$1.437 por dólar a las 13:50 GMT, el riesgo país rondaba los 528 puntos básicos, para lograr reafirmar el quiebre de la línea de las 550 unidades luego de varias semanas.

Esta tendencia hace pensar a los analistas que el Gobierno argentino podría intentar retornar, en breve, a los mercados internacionales de crédito, algo vedado por crisis internas desde hace casi ocho años.

"El BCRA promedió en la última semana compras diarias por 58 millones de dólares, mientras que en las últimas 15 ruedas compró a un ritmo de 65 millones diarios", reportó el Grupo SBS.

Con el comienzo de las operaciones, el índice accionario S&P Merval porteño perdía apenas un 0,22% por reacomodamiento de negocios y los bonos extrabursátiles arrojaban una preapertura ligeramente alcista.

