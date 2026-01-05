Compras generalizadas impulsan los futuros de cereales en EEUU desde mínimos de varias semanas

Por Tom Polansek

CHICAGO, 5 ene (Reuters) - Los futuros de los granos y la soja de Estados Unidos se recuperaban de mínimos de varias semanas el lunes, ya que las compras generalizadas ayudaban a impulsar los precios.

* Los mercados de renta variable, metales y energía también avanzaban tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

* El contrato de soja más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) subió 16 centavos a US$10,6175 por bushel a las 1720 GMT.

* El trigo CBOT subía 5,25 centavos a US$5,1175 el bushel, mientras que el maíz saltaba 6,75 centavos a US$4,4425 el bushel tras caer antes a su nivel más bajo desde el 17 de diciembre.

* El viernes, los precios de la soja y el trigo alcanzaron su nivel más bajo desde finales de octubre.

* Los operadores que regresaban de los festivos de fin de año estaban a la espera de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publique el 12 de enero datos clave sobre la oferta y la demanda mundiales. Entre otros datos, examinarán las existencias trimestrales de grano y soja estadounidenses al 1 de diciembre.

* Los agricultores estadounidenses recogieron una cosecha récord de maíz el año pasado, aunque la fuerte demanda de exportación limitó el aumento de las existencias.

* Los comerciantes de trigo continuaban vigilando la evolución de la guerra de Rusia en Ucrania, uno de los principales exportadores de grano. Un ataque nocturno en Kiev mató a dos personas en la capital ucraniana, según las autoridades.

* Sin embargo, la oferta mundial seguía siendo abundante. Argentina y Australia estaban terminando sus excelentes cosechas de trigo, mientras que Brasil empezaba a recoger lo que se prevé será una cosecha récord de soja. (Reporte de Tom Polansek en Chicago; Ella Cao, Daphne Zhang y Lewis Jackson en Pekín; y Gus Trompiz en París. Editado en Español por Ricardo Figueroa)