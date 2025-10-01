Compromís condena la "detención arbitraria" de su diputado Juan Bordera tras la intercepción israelí de la flotilla

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La coalición Compromís ha condenado la "detención arbitraria" de su diputado Juan Bordera, tras la intercepción israelí este miércoles de al menos tres barcos de la Sumut Global Flotilla --que aglutina a más de 40 barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza-- minutos después de que esta denunciara que había detectado decenas de embarcaciones no identificadas a pocas millas náutica de distancia.

"Para Compromís esta acción violenta, que ha supuesto la detención arbitraria de los miembros de las tripulaciones, incluyendo al diputado de la coalición Juan Bordera, constituye una flagrante violación del derecho internacional y un ataque a los derechos humanos fundamentales de los miembros de la Flotilla", ha trasladado en un comunicado, exigiendo a las Cortes Valencianas que "condenen con contundencia el asalto a la Flotilla y la detención ilegal de uno de sus diputados".

Así se ha expresado la coalición ante lo que ha calificado como un "abordaje ilegal", criticando que este se ha llevado a cabo "sin ninguna justificación legal" y "en contra del derecho marítimo internacional": "Esta operación militar demuestra una vez más el desprecio del gobierno de Israel por las normas internacionales y la impunidad con que actúa su ejército, el mismo que está perpetrando un genocidio en Gaza".

Respecto a la situación de Juan Bordera, Compromís ha manifestado que "como representante electo del pueblo valenciano", su detención es "un ataque directo a la soberanía democrática y a la voz de la sociedad civil valenciana que defiende la paz y la justicia".

En este sentido, ha exigido "la liberación inmediata y sin condiciones de todos los detenidos" y ha reclamado "la intervención urgente" tanto de los organismos internacionales, "especialmente las Naciones Unidas y la Unión Europea" así como del Gobierno, para "poner en marcha todas las acciones necesarias en respuesta al abordaje de la flotilla".

Asimismo, ha reclamado también un "cambio de actitud" por parte del Gobierno valenciano para que "se sitúe junto a la paz, la justicia y la legalidad internacional", y ha hecho un llamamiento a "aumentar la presión a los gobiernos y a la comunidad internacional", ya que "el genocidio que el gobierno de Israel está llevando a cabo sobre la población palestina requiere de una respuesta contundente y global basada en el derecho internacional".

Con todo, Compromís ha alentado a la ciudadanía a acudir a las concentraciones que se están convocando para mañana en varios lugares de España en "rechazo al abordaje del gobierno de Israel contra la flotilla humanitaria y exigir el cese del genocidio en Gaza".