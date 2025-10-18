LA NACION

Compromís pide en el Congreso "dotación suficiente, estable y sostenida en el tiempo" para acogida de menores migrantes

MADRID, 18 Oct. 2025 (Europa Press) -

Compromís, a instancia de la diputada Àgueda Micó i Micó, ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a asegurar una "dotación suficiente, estable y sostenida en el tiempo que cubra realmente todas las necesidades de atención" para la acogida de los menores migrantes. En concreto, pide reforzar el sistema estatal de financiación destinado a la acogida e inclusión de los menores migrantes en situación de vulnerabilidad. Para ello, reclama "una dotación suficiente, estable y sostenida en el tiempo que cubra realmente todas las necesidades de atención".

También apuesta por garantizar la "coordinación efectiva" entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. El objetivo es que las competencias en materia de servicios sociales y protección de menores sean ejercidas por cada nivel de gobierno "de forma responsable, sin trasladar de forma injusta la carga a los ayuntamientos, especialmente a los de menor población y recursos".

En esta misma línea, Compromís apuesta por impulsar programas de inclusión social y educativa "que aseguren a estos menores el acceso a la educación, la sanidad, el ocio y el conjunto de derechos que garantizan una ciudadanía plena".

Por otro lado, solicita la aceleración y la puesta en marcha y ejecución de infraestructuras sociales y residenciales destinadas a la infancia y la adolescencia, con especial atención a las contempladas en los planes autonómicos de servicios sociales, "asegurando un despliegue equitativo en todo el territorio del Estado".

También aboga por promover un "rechazo explícito" de los discursos "racistas y xenófobos" que "criminalizan" a los menores migrantes. Así, pide establecer como línea institucional del Estado "la defensa de los valores de solidaridad, dignidad y respeto a los derechos humanos".

"No representan ninguna amenaza: son, sencillamente, niños que reclaman protección, acogida y oportunidades de futuro. Cualquier intento de criminalizarlos o convertirlos en un problema de seguridad responde a un discurso insolidario y racista que degrada a la democracia y erosiona la convivencia", asegura la formación en la exposición de motivos de la iniciativa.

