Compromís replica a Iglesias que "no veta a nadie" de Podemos en Sumar y que sus reproches "infundados" no ayudan

Asegura que no volverá al Congreso y se queda en el parlamento autonómico

MADRID, 6 Jun. 2023 (Europa Press) -

El candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28M, Joan Baldoví, ha afirmado que su formación "no está vetando a nadie" en las negociaciones de cara al acuerdo de confluencia con Sumar para las elecciones del 23J. Por tanto, ha recriminado al exvicepresidente Pablo Iglesias que lance "reproches absolutamente infundados" hacia su partido.

Así lo ha trasladado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, cuestionado por las palabras de Iglesias ayer en la Cadena Ser, quien sostuvo que Más Madrid, comunes y Compromís no quieren un acuerdo con Podemos y criticó que se estén planteando vetos a dirigentes de la formación morada.

Para Baldoví, esta actitud del exlíder de Podemos "no ayuda" y confronta que por la mañana se pida "discreción", en referencia a la postura de la dirección estatal de Podemos, y por la noche se hagan "reproches" que no son ciertos y generando un "ambiente enrarecido".

"Compromís no está vetando a nadie. Me parece que para lograr los acuerdos, la discreción, las no subidas de tono, los reproches a otras fuerzas, creo que no ayudan y ahí no encontrarán nunca a Compromís, que somos gente seria que negocia con discreción para lograr acuerdos", ha enfatizado.

Sobre montero: no dirán "nunca" a nadie que dé un paso a un lado

Preguntado sobre si cree que la ministra de Igualdad, Irene Montero, debe dar un paso a un lado para esta cita electoral, Baldoví ha respondido que él no dirá nunca qué tiene que hacer una organización política o un dirigente, pues la misma independencia que reclama Compromís la concede a los demás también.

"A mí lo que hizo el otro día el señor Garzón (que renunció a ir a las listas del Congreso) me pareció muy bien, pero nunca seré yo quien le diga a nadie si debe dar un paso al lado. Nosotros estamos negociando este acuerdo con Sumar y nosotros nunca hemos dicho esta persona o esta otra tiene que ir o no tiene que ir", ha enfatizado.

No regresará al congreso

Por otro lado, el dirigente de Compromís ha reafirmado que han pedido liderar las listas electorales en la Comunidad Valenciana, dado que los resultados del 28M avalan esta postura, aunque ha añadido que son "condiciones de partida" y que no ponen "líneas rojas". En todo caso, ha subrayado que no han hecho nada diferente a lo que ya plantearon en 2015 cuando alcanzaron la alianza con Podemos para concurrir juntos en las elecciones de ese año.

Finalmente, Baldoví ha garantizado que permanecerá en el parlamento autonómico porque tiene un "compromiso" con el pueblo y descarta absolutamente aspirar a regresar al Congreso. "Sería faltarle el respeto a los electores que participaron en las elecciones valencianas ahora volver al Congreso. No, yo me voy a quedar a hacer oposición", ha zanjado.

Europa Press