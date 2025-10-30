Compromís ve una "ignominia" que el PP cite antes a Sánchez en el Senado por corrupción que a Mazón por la dana

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) -

El senador de Compromís Enric Morera considera una "ignominia" que el PP haya citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo' antes de que el presidente de la Generalitat valenciana, el 'popular' Carlos Mazón, rinda cuentas en el órgano de la misma Cámara encargado de investigar la gestión de la dana de hace un año, y al que la organización valencianista acusa de "homicidio imprudente".

Así lo ha dicho Morera durante su turno de preguntas a Sánchez en su comparecencia este jueves, en la que el senador ha tenido varios roces con el presidente de la comisión, el 'popular' Eloy Suárez, que le ha llamado tres veces al orden y ha acabado quitándole la palabra por sacar cuestiones ajenas a las que investiga este órgano.

"Usted sabe que hay una comisión por esa cuestión (la dana), le ruego se atenga al objeto de esta comisión", ha avisado Suárez a Morera la primera vez que ha mentado a Mazón quejándose de que aún no haya sido citado en el Senado.

Pero el senador de Compromís ha insistido denunciando que la Cámara Alta "no está dando respuesta a lo que hay que responder", pues Mazón "no está dando la cara". Además, ha aprovechado para acusar al PP de hacer un "uso torticero y partidista" de la institución al convertirla en una "máquina de reprobaciones" de ministros del Gobierno en lugar de utilizarla para propiciar un "sano debate territorial".

CRÍTICA A FEIJÓO

En este contexto, ha tachado de "ignominia" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dado por hecho que iba a mentir en su comparecencia cuando ha sido citado por un informe de la UCO que, según ha recalcado, es "extremadamente claro" en lo que se refiere a las liquidaciones de gasto" del PSOE.

En su respuesta, Sánchez se ha referido al funeral de Estado que tuvo lugar este miércoles en Valencia por las víctimas de la dana y ha aprovechado para reafirmar el compromiso del Gobierno con la reconstrucción de las zonas afectadas y para pedir colaboración a las demás administraciones para combatir la emergencia climática.

Pero cuando ha empezado a hablar de las inversiones del Gobierno para ayudar a los afectados, el presidente de la comisión le ha reconvenido recordándole que tendrá oportunidad de hablar "sobradamente" de lo que ha hecho el Gobierno en esta materia cuando sea citado ante la comisión de la dana del Senado.

MAZÓN, LA "PALABRA PROHIBIDA"

"El funeral fue ayer, me veo al menos en la obligación de trasladar a los ciudadanos el compromiso del Gobierno para con las víctimas y sus familiares y todos los afectados", se ha limitado a apuntar el presidente sin ir más allá.

Después Morera ha vuelto a la cuestión al hablar de la agresión que sufrió Sánchez cuando visitó Paiporta (Valencia) y Suárez le ha llamado al orden por segunda vez, e incluso ha habido una tercera cuando el senador de Compromís ha hecho alusión a agitadores sociales que extienden bulos y ahora están "incendiando las universidades". La siguiente en tomar la palabra ha sido la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, quien también se ha quejado de que Mazón aún no haya rendido cuentas por la dana en el Senado. "Uy, perdón, señor presidente que he dicho Mazón, la palabra prohibida", ha dicho con sorna, sin dar tiempo a Suárez a intervenir.