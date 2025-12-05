Comunes e IU alerta que la 'NBA Europa' es perjudicial para el baloncesto español y pide al Gobierno que actúe

MADRID, 5 Dic. 2025 (Europa Press) -

Comunes e IU, formaciones integrantes del grupo Sumar en el Congreso, han alertado del impacto negativo de la 'NBA Europa' —el proyecto para implantar en el continente la competición de baloncesto norteamericana— y reclaman al Gobierno que actúe para proteger el equilibrio competitivo en España una vez que solo el Real Madrid y el Barcelona podrán acceder a esta liga.

Así lo advierten los diputados Viviane Ogou (Comunes) y Nahuel Molina (IU) mediante una serie de preguntas parlamentarias en las que exhortan al Gobierno a evaluar las repercusiones de la 'NBA Europea', que podría excluir a equipos históricos de la liga española como Baskonia, Valencia Basket, Joventut de Badalona o Baxi Manresa, entre otros. Todos estos clubes, exponen, tienen un profundo arraigo territorial y proyectos consolidados de canteras para formar nuevos jugadores.

Los dos parlamentarios desgranan que esta nueva competición está basada en un sistema de franquicias permanentes, con cuotas de acceso "muy elevadas" y un "control mayoritario" ejercido desde fuera de la Unión Europea. En el caso de España, apuntan a que únicamente las secciones de baloncesto del Real Madrid y el FC Barcelona reunirán los requisitos.

Asimismo, consideran que esta competición está basada en un "modelo empresarial cerrado, exclusivo y orientado a la maximización de beneficios privados, profundamente alejado de los principios que defienden el modelo deportivo europeo".

PONE EN PELIGRO LA ACB Y LA EUROLIGA

También desgranan que el proyecto de la NBA europea afectaría a la competición nacional, la ACB, pondría en peligro la continuidad de las competiciones europeas (como la Euroliga) y implicaría una "pérdida de talento", además de crear "desigualdades irreversibles" entre clubes.

"Desplazaría rentabilidad, talento y gobernanza hacia fuera de Europa, debilitando el entramado competitivo y social que el baloncesto ha construido a lo largo de generaciones".

De esta forma, Ogou y González preguntan al Ejecutivo ha reclamado informes específicos al Consejo Superior de Deportes (CSD), la Federación Española de Baloncesto, y la ACB sobre el impacto que la eventual implantación de 'NBA Europa' podría tener en la "estructura de competiciones estatales, en el equilibrio competitivo entre clubes y en el desarrollo del baloncesto de base en España".

Asimismo, interrogan si el Gobierno ve necesario adaptar los criterios de concesión de subvenciones y ayudas públicas para garantizar que los clubes que participen en ligas cerradas como la NBA "mantengan compromisos claros con las competiciones nacionales, el baloncesto de formación y el tejido deportivo de sus territorios".

POSIBLE ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE

Junto a ello, demandan que se analice a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNNMC) si una competición de acuerdos de franquicia entre clubes españoles y la NBA "podrían generar situaciones de abuso de posición dominante, restricciones a la competencia efectiva o distorsiones graves en el mercado de competiciones deportivas profesionales en España".

Finalmente, emplazan al Gobierno a que, en cooperación con otros Estados de la UE, se aprueben criterios comunes de "fair play" y límites "regulatorios a la implantación de ligas cerradas controladas desde fuera de la UE, de forma que se "proteja el modelo deportivo europeo" y se "salvaguarde la sostenibilidad de las competiciones estatales".