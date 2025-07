Comunes y Compromís condenan la violencia "racista" en Torre Pacheco: "Vox apunta y los nazis disparan"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La diputada de los Comunes Aina Vidal y el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ambos del Grupo Parlamentario Sumar, han condenado la violencia "racista" en la localidad murciana de Torre Pacheco. "No es casualidad que la misma semana que Vox flirteara con el trumpismo prometiendo más devoluciones masivas de vecinos españoles, aparezcan grupos de cacería contra vecinos magrebís. Vox apunta y los nazis disparan", ha criticado este martes Vidal en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. Ante esta situación, Vidal ha reclamado la aprobación de la iniciativa legislativa popular de regularización de migrantes. "Son la gente que trabaja, por ejemplo, en el campo, en la huerta de Murcia", ha dicho. Asimismo, ha anunciado que el Grupo Plurinacional Sumar va a impulsar una Comisión de estudios sobre el racismo estructural en España. "No es una Comisión trabajada en caliente, es una Comisión que pretende evaluar todos los datos y discriminaciones que tenemos y que sufren, en este caso, tanto las comunidades migrantes como también las personas racializadas que han nacido en este país pero que se les persigue y se les discrimina", ha apuntado. "Queremos escuchar, además, y queremos trabajarla de la mano, no solo con las entidades especializadas que llevan años y décadas trabajando y denunciando este racismo sistémico y que, por lo tanto, hay mucho trabajo hecho al respecto que no vamos a obviar, sino que también esto es, en este caso, una invitación a todos los partidos demócratas que entiendan que esto es un problema, es una necesidad de país", ha manifestado. Vidal ha asegurado que, hasta el momento, han tenido "buenas reacciones" de los partidos políticos para firmar esta Comisión. "Hay que pasar del diagnóstico a la acción, el racismo mata y por eso desde el Grupo Plurinacional vamos a estar muy activos para erradicar el racismo", ha agregado. También ha recalcado que aún está "esperando a que alguien desde el partido Vox condene las cacerías que se están convocando estos días en Torre Pacheco". En la misma línea, el diputado de Compromís ha condenado "rotundamente la violencia institucional, racista y los escuadristas neonazis machitos que obedecen a una estrategia organizada, subvencionada y coordinada por la extrema derecha". "No existe relación ninguna entre migración y delincuencia, por mucho que Vox y el Partido Popular intenten engañarnos", ha asegurado Ibáñez. El diputado de Compromís ha criticado que el presidente de Vox, Santiago Abascal, "calla y su silencio no significa otra cosa que complicidad con los violentos, con los racistas y con el fascismo". "Calientan la violencia y con su silencio son corresponsables", ha avisado. "El fascismo nunca es una opinión, es un crimen. Y en una democracia sana y consolidada no se puede permitir la coexistencia de partidos filofascistas", ha concluido Ibáñez.