Comunicaciones de guatemala gana en liga campeones concacaf con gol de cubano espino

17 feb (Reuters) - Comunicaciones de Guatemala ganó el jueves 1-0 a Colorado Rapids de Estados Unidos con gol del cubano Karel Espino en el partido de ida por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el otro partido del jueves, Motagua de Honduras y Seattle Sounders de Estados Unidos empataron sin goles en una serie que se definir√° el 24 de febrero.

En la victoria de Comunicaciones, Espino anotó el solitario y agónico gol a los 89 minutos con un potente disparo desde fuera del área que fue desviado por un defensor del club estadounidense.

La llave se definir√° el 23 de febrero.

El partido entre Cavaly de Haití y New England Revolution no se disputará debido a que el club haitiano se retiró de la competencia porque no pudo obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos.

Debido a esto, el club estadounidense avanzar√° a los cuartos de final donde se enfrentar√° al ganador de la serie entre Pumas UNAM y Deportivo Saprissa.

El miércoles, los mexicanos Cruz Azul y León ganaron 1-0 y 2-0 como visitantes a Forge de Canadá y Guastatoya de Guatemala, respectivamente. Mientras que el también mexicano Pumas UNAM empató 2-2 en su visita a Deportivo Saprissa de Costa Rica.

Las llaves se definirán la próxima semana en México.

En el inicio de la fase de octavos de final, Santos Laguna de México y New York City de Estados Unidos ganaron el martes 1-0 y 2-0 a Montreal de Canadá y al costarricense Santos de Guápiles, respectivamente.

Las series se resolverán el 22 y 23 de febrero. (Reporte de Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)