Comunicado: Delicatessen Argentina amplía su oferta con chorizos y morcillas típicas para los amantes de la parrilla

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La cultura gastronómica argentina ha consolidado su presencia en España gracias a un creciente interés por los sabores tradicionales del país sudamericano. En este contexto, la carne y los embutidos típicos se han convertido en referentes imprescindibles para quienes valoran la calidad y el arraigo culinario. Delicatessen Argentina, empresa especializada en productos alimentarios argentinos, amplía su catálogo con una selección de chorizos y morcillas artesanales que evocan la auténtica experiencia de la parrilla argentina.

Una variedad completa de chorizos para todos los paladares

La línea de chorizos de Delicatessen Argentina incluye varias opciones adaptadas tanto a los consumidores más clásicos como a los que buscan sabores más intensos. Destaca el chorizo criollo estilo argentino, elaborado según la receta tradicional que ha perdurado en generaciones de asadores. A este se suman el chorizo criollo picante, con un equilibrio perfecto entre intensidad y sabor, y el chorizo parrillero, caracterizado por su formato más delgado, ideal para lograr una cocción uniforme en la parrilla. Como novedad, se incorpora el chorizo de ternera artesanal, una propuesta elaborada íntegramente con carne de vacuno, que ofrece una textura suave y un sabor delicado, manteniendo siempre los estándares de calidad de la marca.

“La selección ha sido pensada para cubrir las distintas formas de disfrutar una parrillada, desde los sabores más suaves hasta los más intensos, sin renunciar nunca a la autenticidad argentina”, explican desde Delicatessen Argentina.

Morcillas con sello tradicional: cebolla, dulzura y receta vasca

El catálogo se completa con dos variedades de morcilla de cebolla, inspiradas en las recetas más representativas del recetario argentino. Por un lado, la morcilla de cebolla estilo argentino, reconocida por su textura cremosa y sabor especiado; y por otro, la morcilla vasca dulce, que incorpora matices ligeramente azucarados, muy apreciados por los paladares que buscan una experiencia distinta. Ambos productos mantienen el respeto por las técnicas de elaboración tradicionales, ofreciendo una calidad artesanal que refuerza el compromiso de la empresa con la excelencia culinaria.

Delicatessen Argentina consolida así su posición como proveedor de referencia para los aficionados a la parrilla, facilitando el acceso a una gama de embutidos fieles a las raíces argentinas y pensados para enriquecer cualquier asado con autenticidad y sabor.

