Comunidad defiende que está "reforzando la inspección" en residencias de mayores para atender con "calidad y calidez"

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha defendido que el Gobierno regional está "reforzando la inspección" en las residencias de mayores para poder atender "con calidad y calidez" a los usuarios.

En declaraciones a los medios antes del Pleno del Estado de la Ciudad de Madrid, García Martín ha detallado que se está "incrementando la dotación para residencias, con un 25% más en los contratos de gestión de la Comunidad de Madrid".

Así se ha pronunciado tras contar la 'Cadena Ser' que la inspección sancionó a 32 residencias en 2024 y que algunos de los centros multados alegaron dificultades para encontrar personal en el mercado laboral.

"La Comunidad de Madrid está trabajando precisamente para reforzar la inspección para que todas las residencias, ya sean públicas, concertadas o también las privadas, atiendan a las personas mayores o a las personas con discapacidad que viven en ellas con todas las garantías y con toda la calidad", ha expresado García Martín.

Así, el consejero de Presidencia ha insistido en que la inspección "está haciendo su trabajo" y que el Gobierno regional está reforzando los contratos de gestión para que haya "más medios y poder atender con calidez y con calidad".