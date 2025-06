Comunidad internacional se reúne en Sevilla para impulsar la ayuda al desarrollo

Expertos y líderes internacionales se reúnen desde el lunes en la ciudad española de Sevilla, bajo la tutela de la ONU, en una conferencia sobre la financiación para el desarrollo, debilitada por las crisis mundiales y los recortes presupuestarios de Estados Unidos, que no asistirá al encuentro.

Al menos 50 jefes de Estado y de gobierno acudirán a la capital andaluza, en el sur de España, para esta reunión de cuatro días, junto al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y 4000 representantes de la sociedad civil.

Esta conferencia, denominada "FfD4", busca encontrar "soluciones" frente a las enormes necesidades de los países del Sur, que "sufren un déficit de financiación anual estimado en US$4 billones" para mantener sus objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo con Naciones Unidas.

Además del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también se espera la asistencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro; de Ecuador, Daniel Noboa; de Francia, Emmanuel Macron; así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anuló su visita a última hora por razones de política interior.

Estados Unidos, sin embargo, no enviará a ningún representante. A mediados de junio, Washington decidió abandonar la mesa de negociaciones debido a un desacuerdo sobre el texto presentado a las delegaciones, que a su juicio crea "nuevas estructuras redundantes" e infringe "la soberanía" de los países.

El encuentro, el cuarto de este tipo desde 2002, se celebra esta vez en un contexto particularmente complicado para la asistencia al desarrollo, impactada de lleno por la reducción de la ayuda humanitaria decidida por Donald Trump, quien recortó el 83% de los fondos para programas en el extranjero de la agencia de desarrollo estadounidense USAID.

Con US$63.000 millones de ayuda pública en 2024, Estados Unidos había sido hasta ahora el principal país donante para numerosas agencias y ONG. Muchas enfrentan ahora importantes dificultades, ya que otras capitales como París, Londres o Berlín también redujeron sus ayudas.

- "Contexto turbulento" -

"Los gobiernos de los países ricos están llevando a cabo los recortes más importantes en la ayuda al desarrollo jamás registrados desde 1960", denunció el viernes en un informe la ONG Oxfam, que recalcó su preocupación al observar que el desarrollo mundial se "desvía trágicamente" de su trayectoria.

Para los países afectados, la situación es aún más delicada por la explosión de la deuda pública desde la pandemia del covid.

Según Naciones Unidas, la deuda de los países menos desarrollados se triplicó en 15 años, y 3300 millones de personas viven en países que gastan más en pagar su deuda que en salud o educación. "En este contexto turbulento, no podemos dejar que nuestras ambiciones se desvanezcan", advirtió Guterres, quien ve en la conferencia de Sevilla "una oportunidad única para reformar el sistema financiero internacional", actualmente "obsoleto" y "disfuncional". El "compromiso de Sevilla", que será formalmente adoptado al final de la conferencia, invita a revisar la arquitectura financiera internacional, otorgando más espacio a los países del Sur en las grandes instituciones y exigiendo una mayor cooperación contra la evasión fiscal. Este texto de 38 páginas, que se complementará con anuncios unilaterales en el marco de una "plataforma de Sevilla para la acción", servirá como plan rector para la financiación del desarrollo durante los próximos diez años. De naturaleza política, no será sin embargo vinculante jurídicamente. Otro motivo de descontento para las ONG, ya molestas por lo que consideran una falta de solidaridad de los países más ricos. "El Norte global sigue bloqueando las reformas. Esto no es liderazgo, es negación", lamentó Mariana Paoli, responsable de Christian Aid. imm-vab/rs/CHZ/zm