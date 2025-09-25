Comunidad judía de España condena cánticos de "Israel asesino" contra jugador del Villarreal Manor Solomon

Una institución representativa de la comunidad judía española criticó este jueves los cánticos de "Israel asesino" dirigidos recientemente al delantero del Villarreal Manor Solomon.

El internacional israelí de 26 años, que entró en el césped en el minuto 83, marcó el gol de la victoria de su equipo ante el Sevilla (2-1) el martes en partido de LaLiga.

Algunos aficionados del Sevilla ondearon banderas palestinas y el grupo ultra de aficionados Biris Norte dijo en las redes sociales que "no hay espacio para sionistas" en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Solomon había compartido mensajes de apoyo al ejército israelí en redes sociales.

"La Federación de Comunidades Judías de España condena los intolerables insultos que el futbolista Manor Solomon recibió de una parte de la afición del Sevilla FC por su origen israelí", señaló la institución en un comunicado.

"Condenamos cualquier manifestación de antisemitismo, racismo o xenofobia y reafirmamos nuestro compromiso con los valores de la convivencia y la igualdad", prosiguió la nota.

En casi dos años de campaña militar, Israel ha matado a más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de Gaza, administrada por Hamás, cifras que las Naciones Unidas consideran fiables.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza en octubre de 2023 en represalia por un ataque sin precedentes del movimiento islamista Hamas, que causó la muerte de 1219 personas, la mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

La semana pasada, investigadores independientes mandatados por Naciones Unidas acusaron a Israel de cometer un genocidio en Gaza en un intento de "destruir a los palestinos".

Algunos seguidores del Villarreal criticaron a su propio club este verano por fichar a Solomon y al centrocampista Thomas Partey, quien por otro lado se enfrenta a un juicio en el Reino Unido por cargos de violación y agresión sexual que el jugador niega.

El presidente español, Pedro Sánchez, pidió la semana pasada que se prohíba a Israel participar en el deporte internacional debido a lo que su gobierno califica de "genocidio" en Gaza.

Las protestas contra el equipo de ciclismo Israel-Premier Tech provocaron la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España a principios de septiembre.

rbs-rsc/avl