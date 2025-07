Comunidad marroquí llama a la calma tras los enfrentamientos antimigrantes en una ciudad española

Por Leonardo Benassatto, Violeta Santos Moura y David Latona

TORRE PACHECO, España, 15 jul (Reuters) - Líderes de la comunidad marroquí de la localidad española de Torre Pacheco hicieron un llamamiento a la calma tras cuatro noches de enfrentamientos entre inmigrantes magrebíes y la extrema derecha, los peores disturbios de este tipo ocurridos en el país en los últimos tiempos.

La policía ha detenido hasta ahora al menos a 14 personas por los enfrentamientos que estallaron el viernes tras la agresión sufrida la semana pasada por un hombre de unos 60 años.

Grupos de extrema derecha han convocado protestas antimigrantes para el martes y se han desplegado más de 120 agentes de la Guardia Civil para mantener la seguridad en la ciudad, según un portavoz del gobierno de la región.

Según las autoridades, se ha detenido a tres ciudadanos marroquíes sospechosos de estar implicados en la agresión, entre ellos un joven de 19 años, presunto autor principal. Fue detenido el lunes por la noche en el norte de España acusado de agresión y lesiones.

Un portavoz de la delegación del Gobierno central en la región de Murcia dijo que ninguno de los sospechosos vivía en Torre Pacheco.

Tras los mensajes xenófobos en las redes sociales para dar "caza" a los residentes de origen norteafricano, los líderes de la comunidad marroquí local instaron a la calma y aconsejaron a los miembros más jóvenes que permanecieran en sus casas después de que decenas de personas salieron a la calle durante el fin de semana y el lunes y se enfrentaran a grupos de extrema derecha y a la policía.

"Queremos la paz (...).

"Queremos la paz (...). No queremos delincuentes, no queremos violencia ni gente que venga de fuera a montar follones aquí", dijo a la prensa Abdelali, portavoz informal de la comunidad marroquí que vive en la ciudad desde hace 25 años. La policía detuvo a tres personas durante la noche tras un enfrentamiento con decenas de jóvenes en el barrio de San Antonio, donde vive la mayoría de los inmigrantes de primera y segunda generación, que representan casi un tercio de la población de 40.000 habitantes de la ciudad, según datos del gobierno local. Imágenes de Reuters mostraron a algunos de los manifestantes, en su mayoría enmascarados, lanzando fuegos artificiales contra agentes vestidos con equipos antidisturbios, que respondieron disparando balas de goma. INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ODIO El fiscal superior de España especializado en delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, dijo el martes a la cadena SER que su oficina estaba investigando los sucesos de Torre Pacheco, así como los mensajes en las redes sociales que incitaban a la violencia contra los migrantes. También confirmó que los fiscales regionales estaban estudiando los comentarios del líder del partido de extrema derecha Vox en Murcia, José Ángel Antelo, acusado por el Partido Socialista de España de vincular la inmigración con la delincuencia en discursos, apariciones en medios de comunicación y publicaciones en X. A última hora del lunes, la aplicación de mensajería Telegram cerró un canal llamado "DeportThemNowSpain" por "incitación a la violencia". Reuters revisó decenas de mensajes en el canal que incluían llamamientos cargados de improperios a atacar a los marroquíes residentes en Torre Pacheco o incendiar sus casas. El Ministerio del Interior español dijo que la policía había detenido en Mataró, cerca de Barcelona, a un líder anónimo del movimiento supremacista Deport Them Now Europe, sospechoso de incitar al odio, y se incautó de dos computadores.