Comunidades afromexicanas devastadas por el huracán Erick piden ayuda urgente

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las comunidades afrodescendientes a lo largo de la costa del Pacífico de México están solicitando una respuesta inmediata al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum una semana después del huracán Erick, afirmando que las comunidades más pobres y predominantemente negras han sido desproporcionadamente afectadas por los huracanes en los últimos tres años.

El huracán Erick se fortaleció rápidamente sobre el Pacífico, tocando tierra como una tormenta de categoría 3 en las montañas costeras de la Costa Chica al sur de Acapulco. Dejó sin electricidad a casi 300.000 personas, provocó deslizamientos de tierra e inundaciones y causó la muerte de un niño de 1 año, que se ahogó en un río crecido.

En las zonas rurales de los estados costeros de Oaxaca y Guerrero, organizaciones de derechos humanos informaron que las comunidades afrodescendientes —que comprenden más del 80% de la población— fueron devastadas por el huracán y han recibido poca ayuda del gobierno. Fotos y videos de los pueblos en la región tras el huracán muestran casas con techos de hojalata colapsados, campos de árboles arrancados de raíz y aldeas inundadas.

La destrucción ha llevado a estas comunidades a solicitar ayuda y suministros de socorro en las redes sociales, destacando las secuelas del huracán como una evidencia más del abandono histórico que enfrentan las minorías étnicas en México y el impacto desproporcionado de la crisis climática en algunas de las comunidades más vulnerables.

“Esta devastación es consecuencia directa, no solo del cambio climático sino también del racismo estructural, institucional y sistémico que ha mantenido al margen del desarrollo al Pueblo Afromexicano", escribió MUAFRO, un colectivo de mujeres afromexicanas en los estados costeros, en una publicación solicitando ayuda.

Los 2,5 millones de afromexicanos, un grupo étnico reconocido oficialmente por las autoridades censales mexicanas, han soportado durante mucho tiempo disparidades sociales significativas. Las comunidades se establecieron durante la colonización española de México en el siglo XVI, cuando africanos esclavizados traídos a América Latina más tarde construyeron asentamientos en regiones costeras.

Las comunidades enfrentan tasas de pobreza más del 20% superiores al promedio mexicano, según el censo de 2020. También enfrentan una infraestructura débil, menos acceso a empleo formal, educación y cobertura de salud. Una proporción significativa de estas comunidades se encuentra en estados altamente vulnerables a los huracanes, como Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

También tienen pocos recursos para recuperarse de eventos climáticos extremos que han devastado la costa del Pacífico.

Los científicos han relacionado huracanes que se intensifican rápidamente con el cambio climático porque las aguas más cálidas en el Pacífico actúan como combustible para las tormentas. Grupos afromexicanos señalaron que esas mismas comunidades rurales costeras a lo largo de la costa del Pacífico de México aún se están recuperando de desastres climáticos como el huracán John en 2024 y el huracán Otis en 2023, que sumieron a la ciudad turística de Acapulco y áreas circundantes en el caos. Cuando comenzaron a surgir imágenes de las secuelas del huracán más reciente, el pensamiento inmediato para la poeta y activista de derechos humanos Aleida Violeta fue: "No otra vez". Violeta se mudó de su pequeño pueblo de Cuajinicuilapa a la Ciudad de México en 2023 después de que el huracán Otis devastara su hogar. Fue a la capital para buscar atención médica para su madre enferma. El año pasado, dijo que el huracán John provocó inundaciones en el pueblo, asestando un doble golpe a sus familiares que aún vivían allí. Sin embargo, el daño que presenció después del huracán Erick fue "sin precedentes", declaró. Casi una semana después, los techos seguían volados de las casas y la electricidad y el agua aún no se habían restablecido. Los residentes más pobres de la comunidad están luchando por acceder a necesidades básicas como alimentos, agua y ropa seca. Funcionarios de la Defensa Civil de México, la entidad gubernamental que generalmente responde a desastres naturales, aún no habían llegado, dijo. "Es una devastación total. ... Estos pueblos han sido histórica y totalmente abandonados. No hay infraestructuras. La gente vive día a día”, expresó. Violeta fue una de las muchas que acudieron a las redes sociales esta semana para pedir tanto donaciones como acción por parte del gobierno mexicano para ayudar a los afromexicanos en la región. Se unió a grupos como MUAFRO, que publicó una demanda para que la presidenta Sheinbaum y los gobernadores de los dos estados declaren las áreas afectadas como zona de desastre. También pidieron viviendas temporales y oportunidades de empleo para los locales, citando el severo impacto que los huracanes han tenido en agricultores y pescadores. Los grupos también pidieron a los gobiernos locales y federales que desarrollen planes a corto, mediano y largo plazo para abordar futuros desastres. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.