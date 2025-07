Comunidades en Chile piden a corte que detenga consulta indígena por asociación entre SQM y Codelco

Por Daina Beth Solomon

SANTIAGO, 15 jul (Reuters) - Dos grupos del norte de Chile pidieron a un tribunal local que suspenda el proceso de consulta indígena que se requiere para una asociación de litio entre el gigante del cobre Codelco y la minera de litio SQM, según documentos revisados por Reuters.

La comunidad indígena de Coyo y la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores de San Pedro de Atacama presentaron de forma independiente la semana pasada recursos legales ante una corte de apelaciones chilena en la región de Antofagasta, acusando a la agencia chilena de desarrollo económico Corfo de no llevar a cabo adecuadamente la consulta para recabar su opinión.

El proceso es una de las condiciones finales para que entre en vigor el acuerdo por el que la estatal Codelco se hará con una participación mayoritaria en las operaciones mineras de litio de SQM en el salar de Atacama.

La comunidad de Coyo y la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores dijeron que necesitaban más información y tiempo para poder dar su consentimiento informado sobre el plan.

El tribunal de Antofagasta aceptó el viernes el caso, según un documento del tribunal. Ordenó a Corfo responder en un plazo de 15 días, y pidió a Codelco y SQM que también presenten comentarios.

Corfo dijo a Reuters que el proceso de consulta aún estaba en curso.

El proceso de Consulta Indígena con las organizaciones indígenas atacameñas sigue adelante y se ha llevado de acuerdo a la normativa", destacó la entidad en un comunicado. La consulta indígena, liderada por Corfo y en la que participaron unas decenas de grupos comunitarios ubicados en torno al salar de Atacama, debía concluir alrededor de fines de julio. Tanto la comunidad de Coyo como la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores pidieron al tribunal que suspenda el proceso hasta que se implemente una nueva metodología para la revisión comunitaria y se entregue más información. "Se debe consensuar la metodología concreta a partir de la cual se va a llevar la consulta con mi representada y las demás organizaciones indígenas convocadas, suspendiendo en el intertanto el proceso de consulta hasta que se defina en tales términos dicha metodología", dijo la Asociación Atacameña de Regantes y Agricultores en una presentación judicial. Ambos grupos dijeron que Corfo no había entregado suficientes detalles sobre el contrato propuesto entre Codelco y SQM y argumentaron que el plazo de la consulta, entre noviembre de 2024 y julio de 2025, era demasiado rápido para permitir un análisis detallado. También dijeron que Corfo no actuó de buena fe en varios puntos, no cumplió con las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo, un organismo de la ONU. "Esta situación afecta directamente los derechos fundamentales de la Comunidad, al limitar su incidencia en decisiones que comprometen su territorio, su entorno ambiental y sus derechos colectivos, vulnerando garantías constitucionales como la igualdad ante la ley, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de propiedad", señaló la comunidad Coyo en su presentación. (Reporte de Daina Beth Solomon; Editado en español por Javier López de Lérida)