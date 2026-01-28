Con 13.110 millones de dólares en traspasos, el fútbol batió otro récord en 2025 (FIFA)

El mercado mundial de transferencias en el fútbol marcó en 2025 un nuevo récord de gasto, con un monto de 13.110 millones de dólares, según un informe publicado este miércoles por la FIFA.

"Por primera vez en la historia, el gasto de los clubes en traspasos superó la barrera de los 10.000 millones de USD y estableció un nuevo récord con un total de 13.110 millones de USD", destacó la instancia en un comunicado, con base en su informe anual Global Transfer Market.

Se trata de una cifra "un 50% por encima del gasto de 2024 y un 35,6% superior al récord anterior, establecido en 2023", agregó.

Tras la bajada que registró el mercado de pases en 2024, el año pasado también se batió el récord absoluto de transferencias internacionales, con un total de 86.158 traspasos.

"En el fútbol profesional masculino, los clubes ingleses fueron de nuevo tanto los que más gastaron como los que más recibieron en concepto de costes de traspaso, con un desembolso de 3.820 millones de USD en contrataciones y unos ingresos de 1.770 millones por ventas o cesiones", destacó la FIFA.

Tres clubes de la Premier League (Manchester City, Liverpool y Chelsea) fueron los que más gastaron en 2025 y once equipos ingleses están en el Top 20 que más invirtieron en Europa, lo que vuelve a demostrar el poderío económico del campeonato inglés.

"En cuanto al número total de transferencias, los clubes brasileños encabezaron la lista al fichar a 1.190 jugadores y vender o ceder a otros 1.005", añadió la instancia.

Pese a no poder compararse con las cifras faraónicas que mueve el fútbol masculino, la FIFA destaca también el progreso del balompié femenino, que en 2025 movió un total de 28,6 millones de dólares, un 80% más que en 2024.

El número de traspasos internacionales de jugadoras creció 6,3%, para un total de 2.440.