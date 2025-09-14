Con 30 puntos de Antetokounmpo, Grecia se queda con el bronce en el Eurobasket

RIGA, Letonia (AP) — Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y capturó 17 rebotes, liderando la victoria el domingo 92-89 de Grecia sobre Finlandia en el partido por la medalla de bronce en el EuroBasket.

Fue la primera medalla de Grecia en el EuroBasket desde que ganó el bronce en 2009.

“Lo hicimos. Este es probablemente uno de los mayores logros que he conseguido como atleta. Sé que he ganado un campeonato de la NBA, pero no hay sensación como representar a tu selección y a 12 millones de personas que respiran y viven este equipo nacional. Este es probablemente el mayor logro hasta ahora en mi vida”, dijo Antetokounmpo, estrella de los Bucks de Milwaukee, ex campeón y MVP de la NBA.

Fue la sexta vez que Grecia terminó en el podio en el EuroBasket, con dos oros, una plata y tres medallas de bronce.

El delantero del Jazz de Utah, Lauri Markkanen, tuvo 19 unidades y diez rebotes para Finlandia.

Grecia —que nunca estuvo en desventaja y llegó a liderar por 17 en un momento— tenía una ventaja de 11 puntos con menos de dos minutos restantes, pero Finlandia se recuperó.

Elias Valtonen tuvo la oportunidad de empatar el juego con tres tiros libres a cinco segundos del final, pero falló el tercero. Antetokounmpo finalmente controló el rebote para Grecia y selló el juego con un par de tiros libres.

Grecia fue derrotada por Turquía en las semifinales, y Alemania venció a Finlandia. Turquía y Alemania se enfrentaron más tarde por la medalla de oro.

______

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes