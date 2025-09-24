Con 45 años Justin Rose regresa para otra Copa Ryder

FARMINGDALE, Nueva York, EE.UU. (AP) — Justin Rose debería saber tan bien como cualquier europeo el desafío de intentar ganar una Copa Ryder fuera de casa ante una multitud hostil. No fue hasta su tercera participación en el torneo cuando pudo experimentar las comodidades de jugar en casa.

Este es un equipo europeo experimentado, y Rose marca la pauta. A los 45 años, es el jugador más veterano del Equipo Europa, con la edición de 2008 como primera experiencia.

"El estadista veterano, así me llaman", dijo Rose el miércoles.

Está jugando en su séptima Ryder. Rory McIlroy ha jugado una más que Rose. Ambos son partes integrales de un equipo europeo que puede dominar dentro de las cuerdas. Ninguno de ellos piensa que son más importantes que cualquiera de los otros diez jugadores. Eso es lo que hace que Europa funcione.

Han estado mezclando y combinando parejas durante la semana en el campo de Bethpage Black, algunas parejas obvias y otras tal vez no tanto. Tienen a 11 de los 12 jugadores del equipo ganador en Italia hace dos años, una continuidad que nunca ha sucedido en una Ryder.

"No hay realmente una necesidad de que yo pueda —o tenga que— poner mi brazo alrededor de alguien", dijo Rose. "Y creo que el hecho de que seamos 11 de 12 jugadores que regresan es algo increíble".

Pero son jugadores como Rose quienes han jugado un papel clave a lo largo de los años. Fue Graeme McDowell en 2014 quien acompañó al novato Victor Dubuisson en Francia. Lee Westwood hizo su debut en 1997 con Nick Faldo a su lado.

Rose —también el europeo más veterano en los partidos de 2023— fue emparejado con el novato Robert MacIntyre en Roma y acabaron invictos en dos partidos. Uno de esos fue un empate crucial cuando Rose embocó un putt de birdie de ocho pies.

"Recibo mucho crédito por eso", dijo Rose sobre su influencia en el joven escocés. “Si lo hice o no, no lo sé. Pero, en última instancia, ser el mejor líder es ser la mejor versión de ti mismo y liderar con el ejemplo. Así que por eso sentí que en la última Ryder, esencialmente, solo tenía que recordar todas las cosas que funcionan para mí y liderar con el ejemplo”.

Que esté de vuelta para una séptima Ryder habla de cómo Rose ve la edad como un mero número. Fue la elección del capitán por primera vez en Roma. Los jugadores nunca saben cuándo será su momento en la Ryder.

Y luego lo retomó este año. Disputó un desempate en el Masters antes de perder ante McIlroy, y luego venció a J.J. Spaun, campeón del Abierto de Estados Unidos, en el primer evento de playoffs de la FedEx Cup del PGA Tour.

Es el número 14 del mundo.

No parece que vaya a ir a ninguna parte, al menos no todavía. "Todavía estoy entusiasmado con mi juego y todavía quiero ser un miembro contribuyente del equipo de la mejor manera posible, que es ganando puntos, y no solo estar aquí por sabiduría y cosas así", dijo Rose. ___ Deportes AP:

