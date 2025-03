Con Amazon GameLift Streams, los programadores pueden transmitir videojuegos a prácticamente cualquier dispositivo

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--mar. 6, 2025--

Amazon Web Services (AWS), una compañía de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), dio a conocer hoy su Amazon GameLift Streams, una funcionalidad totalmente administrada que permite a los desarrolladores ofrecer experiencias de videojuego de alta fidelidad y baja latencia en prácticamente cualquier dispositivo con un navegador. Los desarrolladores de videojuegos ya no necesitan invertir tiempo y recursos en modificar sus juegos para el streaming ni construir su propia infraestructura de transmisión. Jugadores de todo el mundo podrán comenzar a jugar en segundos en lugar de esperar minutos para ingresar al streaming o tardar horas con las descargas. Amazon GameLift Streams es una nueva capacidad de Amazon GameLift, el servicio de AWS que permite a los desarrolladores crear y entregar los videojuegos más exigentes del mundo. La nueva funcionalidad del streaming abre oportunidades para que los desarrolladores ofrezcan nuevas experiencias a más jugadores y, de este modo, aumenten la participación y las ventas de sus videojuegos.

Únicamente Amazon GameLift Streams permite que los desarrolladores carguen el contenido de su videojuego en instancias de GPU completamente administradas en la nube y comiencen a transmitir en minutos, con poca o ninguna modificación del código.

Los desarrolladores de videojuegos pueden transmitir juegos de categoría AAA, AA e indie a PC, teléfonos, tabletas, televisores inteligentes o a cualquier dispositivo que tenga un navegador habilitado para WebRTC.

Como funciona en la red de nube más grande del mundo, Amazon GameLift Streams puede ofrecer videojuegos en 1080p y 60 fotogramas por segundo unos segundos después de iniciar la transmisión.

Los desarrolladores tienen la mayor variedad de opciones de infraestructura de streaming para lograr un rendimiento ideal según su presupuesto. Pueden transmitir desde seis regiones de AWS y ofrecer una experiencia de videojuego con baja latencia en todo el mundo.

Amazon GameLift Streams permite a los desarrolladores escalar de forma flexible su capacidad de transmisión, por lo que solo reservan y pagan la capacidad que necesitan para satisfacer la demanda de los jugadores.

Estos son algunos clientes que ya empezaron a usar Amazon GameLift Streams: Bandai Namco Entertainment Inc., Jackbox Games, Ludeo y Xsolla.

"Con más de 750 millones de personas jugando todos los meses a videojuegos que se ejecutan en AWS, tenemos una larga historia de apoyo al desarrollo de videojuegos, a la creación de contenido, la adquisición de jugadores, la personalización y más en el sector", dijo Chris Lee, gerente general y jefe de tecnología inmersiva de AWS. "Amazon GameLift Streams puede ayudar a la industria del videojuego a transformar miles de millones de dispositivos de uso diario en máquinas de videojuego en todo el mundo sin necesidad de reconstruir el código del juego o de administrar una infraestructura propia. Esto crea nuevas y muy interesantes oportunidades de ingresos y monetización que antes no eran posibles para los desarrolladores de videojuegos".

Amazon GameLift Streams simplifica el lanzamiento de funcionalidades de streaming a los desarrolladores y les permite cumplir con las expectativas de los jugadores sin tener que invertir millones de dólares en infraestructura y desarrollo de software. Con solo unos clics, los desarrolladores pueden cargar videojuegos creados con cualquier motor 3D en AWS y brindar capacidad de streaming en regiones específicas de AWS. Luego, pueden usar el SDK para conectarlo con los sistemas de gestión de identidad que ya utilizan en sus plataformas, tiendas, cargadores de videojuegos y sitios web, o crear nuevas experiencias, como demos que se pueden jugar, y comenzar a transmitir a los jugadores. Pueden monitorear las transmisiones activas y el uso desde la consola de AWS y escalar de manera fluida su infraestructura de streaming en múltiples regiones de la red global de AWS para llegar a más jugadores en todo el mundo con una experiencia de videojuego de baja latencia. Los desarrolladores también pueden aprovechar la posibilidad de ir escalando a pedido a fin de ajustarse a la demanda de los jugadores, elegir entre las instancias de GPU seleccionadas que ofrecen una variedad de opciones de precio y rendimiento, y confiar en la seguridad integrada de AWS para proteger su propiedad intelectual.

Transmitir videojuegos con poca o ninguna modificación del código

Con soporte para entornos de ejecución de Windows, Linux y Proton, con Amazon GameLift Streams los desarrolladores se evitan el costo y la complejidad de reconstruir el código del videojuego que requieren otros proveedores de streaming. Amazon GameLift Streams es compatible con Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari y cualquier navegador habilitado con el protocolo abierto WebRTC, lo que garantiza la compatibilidad con los dispositivos más recientes que usan los jugadores.

Jackbox Games ha desarrollado más de 50 videojuegos de fiesta exitosos en la última década, como Quiplash, Trivia Murder Party, Fibbage y Quixort. Si bien estos videojuegos tienen una base de fans fidelizados en las plataformas de videojuegos tradicionales, como PC y consolas, Jackbox ha estado buscando la manera de llegar a un público más amplio, a gente que le encantan los videojuegos de fiesta, pero que quizás no sean jugadores tradicionales. Con Amazon GameLift Streams, Jackbox Games puede ofrecer toda la experiencia de juego a personas reunidas frente a televisores inteligentes o que están usando otros dispositivos. La flexibilidad de Amazon GameLift Streams también va a abrir nuevas oportunidades de monetización a Jackbox, que además podrá agregar funciones que antes eran inviables y ahora deleitarán a jugadores de todo el mundo.

Llegar directamente a los jugadores y hacerlos jugar a través de nuevos canales de distribución

Con Amazon GameLift Streams, los desarrolladores pueden crear sus propios servicios de streaming para videojuegos, sus tiendas u ofertas de suscripción a fin de fomentar relaciones directas con los jugadores. Pueden generar entusiasmo por los videojuegos nuevos y dar nueva vida a los catálogos anteriores, ya que los podrán jugar en unos pocos segundos desde lanzadores de videojuegos, videos de influencers, navegadores web y televisores inteligentes.

Xsolla, una empresa líder en comercio de videojuegos a nivel global, se asoció con AWS y utiliza Amazon GameLift Streams para Xsolla Cloud Gaming. La solución personalizable de Xsolla permite a los desarrolladores ofrecer experiencias de videojuego de alta calidad para PC y móviles directamente en navegadores utilizando un modelo de monetización de pago por uso. Con la integración de Amazon GameLift Streams, Xsolla mejora sus funcionalidades de videojuego en la nube sin necesidad de construir una infraestructura propia. Esto permite que el despliegue sea progresivo y las integraciones con plataformas sean fluidas. También puede ofrecer funciones de valor agregado como un gamepad virtual y opciones de precios personalizadas.

Transmitir demos de videojuegos a pedido

Con Amazon GameLift Streams, los desarrolladores pueden ampliar su base de fans ofreciendo demostraciones de videojuegos que se pueden jugar un par de segundos en sitios web, anuncios o durante transmisiones en vivo de influencers. Esta funcionalidad permite que los jugadores potenciales interactúen enseguida con los videojuegos, lo que ayuda a que despierten interés y los adopten. Las empresas de videojuegos también pueden integrar demos para jugar en sus tiendas de juegos para que los jugadores puedan probar el videojuego mientras se descarga la versión completa.

Ludeo es pionero en el descubrimiento del acceso inmediato al videojuego y tiene momentos destacados con videojuegos que se podían jugar al instante. Amazon GameLift Streams ha sido fundamental para llevar la tecnología de Ludeo a la creciente audiencia mundial de videojuegos, incluidas las comunidades en YouTube, X, Reddit y Steam. Su última campaña, Hitman World of Assassination, en YouTube presentó demos que se podían jugar desarrollados por Amazon GameLift Streams. Estos ofrecen tasas de participación cinco veces más altas que las campañas estándar con videos o anuncios estáticos. La campaña de Ludeo también obtuvo una tasa de conversión general del 20 % desde el clic para jugar hasta la tienda, lo que demuestra la fuerte conexión que existe entre el contenido interactivo y la intención de compra.

Acelerar las pruebas de los videojuegos

Amazon GameLift Streams también ayuda a los desarrolladores de videojuegos a acelerar el ciclo de vida del desarrollo al reducir el tiempo, el costo y los riesgos de seguridad de las pruebas del juego. Los desarrolladores pueden recopilar comentarios de sus evaluadores internos y sus jugadores más leales sobre contenidos, funcionalidades y modos de juego nuevos sin perder el control de su código. En lugar de exigir a los evaluadores que pasen mil horas descargando e instalando, los desarrolladores pueden distribuir de forma segura versiones de los videojuegos para realizar operaciones de prueba más eficientes y estandarizadas. Los evaluadores internos y externos reciben las versiones de los videojuegos de prueba de forma más rápida, lo que acelera el proceso de prueba en general. El streaming a los evaluadores también reduce el riesgo de robo del código y la propiedad intelectual, porque las versiones de los videojuegos no se instalan localmente.

Transmitir mundos virtuales en línea para expandir marcas de videojuegos

Amazon GameLift Streams también permite a las compañías de videojuegos transmitir mundos virtuales inmersivos construidos en torno a los universos y personajes de sus videojuegos. Estas experiencias permiten que los jugadores, fans y clientes puedan conectarse enseguida con las marcas, desde cualquier dispositivo y de otras maneras, lo que abre nuevas vías para el marketing interactivo y el compromiso de los consumidores.

Bandai Namco Entertainment Inc., uno de los principales editores de juegos de Japón, utiliza Amazon GameLift Streams en el streaming de una plataforma de metaverso inmersiva para los fans de su franquicia Gundam. Los fans pueden acceder a las experiencias interactivas y los gráficos 3D de la plataforma desde las PC estándar, por lo que no necesitan un hardware de juegos de alta gama. Pueden explorar el entorno, participar en eventos virtuales en vivo, acceder a mercancía exclusiva a través de tiendas virtuales, probar minijuegos e interactuar en tiempo real con otros miembros de la comunidad. Con la implementación de Amazon GameLift Streams, Bandai Namco Entertainment continuará innovando las experiencias atractivas en su plataforma de metaverso.

Ampliar los servicios de Amazon GameLift

Amazon GameLift Streams es una nueva funcionalidad de Amazon GameLift, un servicio completamente administrado en AWS que permite a los desarrolladores crear y entregar los juegos más exigentes del mundo. Amazon GameLift también incluye Amazon GameLift Servers, que ya es utilizado por cientos de desarrolladores de videojuegos en todo el mundo, como Ubisoft, Zynga, WB Games y Meta. Además, ha sido probado para soportar hasta 100 millones de usuarios a la vez en un mismo juego.

Acerca de Amazon Web Services

Desde 2006, Amazon Web Services es la nube más completa y ampliamente adoptada del mundo. AWS amplió continuamente sus servicios para dar soporte a prácticamente cualquier carga de trabajo, y ahora cuenta con más de 240 servicios completos de computación, almacenamiento, bases de datos, redes, análisis, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT), móviles, seguridad, híbridos, medios de comunicación y desarrollo, implementación y gestión de aplicaciones desde 114 zonas de disponibilidad en 36 regiones geográficas, con planes anunciados para 12 zonas de disponibilidad más y cuatro regiones de AWS más en Nueva Zelanda, el Reino de Arabia Saudita, Taiwán y la nube soberana europea de AWS. Millones de clientes, entre los que se incluyen las startups de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para potenciar su infraestructura, ser más ágiles y reducir costos. Para obtener más información sobre AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: la obsesión por el cliente en lugar de centrarse en la competencia, la pasión por la invención, el compromiso con la excelencia operativa y el pensamiento a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más centrada en el cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar de trabajo más seguro del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras con 1 clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología Just Walk Out, Amazon Studios y The Climate Pledge son algunos de los productos pioneros de Amazon. Para más información, visite amazon.com/about y siga @AmazonNews.

