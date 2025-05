Con analgésicos, Ruud vence a Cerúndolo en sets corridos y avanza a final del Abierto de Madrid

MADRID (AP) — Con la ayuda de analgésicos, Casper Ruud superó una dolencia en las costillas para derrotar el viernes en sets corridos al argentino Francisco Cerúndolo y alcanzar la final del Abierto de Madrid.

Ruud recibió tratamiento en sus costillas al cabo de tres juegos del partido y luego se impuso 6-4, 7-5 ante Cerúndolo en la pista central de la Caja Mágica.

El noruego, 15to del ranking mundial, relató comentó que sintió algo en su costilla durante el calentamiento, justo antes de salir a la cancha. Expresó que lo “sintió en casi cada golpe, especialmente en el saque”.

“No estaba seguro de que iba a poder terminar el partido, honestamente”, manifestó Ruud. “Tomé un par de analgésicos, lo cual no es lo ideal, pero al mismo tiempo en una situación como esta, tienes que hacerlo de vez en cuando. Fue aliviando y mejorando a medida que avanzaba el partido”.

Ruud salvó 15 de los 18 puntos de quiebre que enfrentó contra el argentino, actualmente 21ro en el escalafón.

“Jugué pésimo", dijo Cerúndolo. “No pude aprovechar las oportunidades. Él fue mejor en ese aspecto. Hoy hay bronca, pero no voy a ser ignorante: es una buena semana".

“Me voy contento y en un par de días sacaré lo positivo. Ahora todavía no, pero es mi segunda semifinal de un Masters 1000 y no me puedo criticar por lo que hice”, añadió el argentino de 26 años.

Ruud, quien llegó a ser el número dos del mundo, regresará al Top 10 gracias a su campaña en Madrid. Podría alcanzar el número seis en el ranking con una victoria en la final.

Jugará la final contra el británico Jack Draper o el italiano Lorenzo Musetti, quienes se enfrentarán en la otra semifinal más tarde el viernes.

Si gana el título, Ruud —campeón de 12 torneos del circuito— se convertirá en el primer noruego en levantar el trofeo de una cita Masters 1000 desde que la serie se introdujo en 1990, según la ATP.

Ruud había perdido dos partidos seguidos contra Cerúndolo, quien previamente había eliminado al máximo favorito Alexander Zverev.

Coco Gauff y Aryna Sabalenka se enfrentarán en la final femenina el sábado.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.