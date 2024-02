MIAMI (AP) — República Dominicana evitó iniciar la defensa de su título de la Serie del Caribe con derrotas consecutivas, al remontar y vencer 5-4 a Nicaragua, con lo cual llegó a 200 triunfos en la historia del evento.

Los Tigres del Licey perdían por dos anotaciones en el séptimo inning, pero Héctor Rodríguez los acercó con un sencillo remolcador. Y Emilio Bonifacio, el Jugador Más Valioso de la Liga Dominicana, empujó una carrera con un triple en el octavo y anotó gracias a un sencillo de Ramón Hernández para darle la ventaja definitiva al equipo dominicano.

“Tuvimos que batallar, pero seguimos insistiendo en el juego y pudimos dar el batazo oportuno en la última parte. Es un privilegio estar al mando de este equipo en la victoria 200 para la República Dominicana, hay mucha historia detrás y grandes nombres que han dirigido, me siento afortunado”, comentó el dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez

La victoria deja a Dominicana con marca de 1-1 en el torneo.

Para los Gigantes de Rivas, ésta fue la segunda derrota en sus primeros dos compromisos. El conjunto nicaragüense tiene programado descanso este sábado y buscará su primer triunfo el domingo frente a Panamá

“Nosotros llegamos a competir contra equipos más grandes que nosotros, pero no más buenos que nosotros. Ya estoy cansado de que damos tremendos partidos y no ganamos, ese juego era de nosotros y lo regalamos, no hay excusa, estoy muy molesto”, se sinceró el manager Marvin Benard.

A primera hora, Panamá debutó con una contundente victoria por 7-2 ante Curazao. Los Federales de Chiriquí no habían visto actividad en el día inaugural.

Iván Herrera, receptor de los Cardenales de San Luis en las Grandes Ligas, bateó de 4-3 con un jonrón y tres carreras producidas, mientras que Ricardo Céspedes conectó un sencillo remolcador de dos anotaciones para coronar un ataque de tres carreras en el sexto episodio, con el que Chiriquí definió el rumbo del encuentro

“Representar a Panamá es un sentimiento muy grande, estoy feliz por la victoria y empezar con el pie derecho este torneo, tuvimos una gran preparación y se están dando los frutos hoy en este primer juego”, expresó Herrera tras la victoria.

Los Suns de Curazao habían vencido a México el jueves en su debut, y ahora tienen registro de 1-1 en el torneo.

“Fue un gran juego, los lanzadores hicieron un gran trabajo, tanto nuestro abridor como el relevo. Creo que tenemos un equipo con más experiencia y afortunadamente salieron los batazos a la hora oportuna y pudimos hacer las carreras”, dijo el piloto de Panamá, José Mayorga.