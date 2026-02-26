Con Arias en cancha, Palmeiras gana 2-1 al Fluminense y sigue líder del Brasileirão

El Palmeiras sigue líder del Brasileirão tras una trabajada victoria este miércoles por 2-1 ante el Fluminense, en partido de la cuarta jornada del torneo marcado por el debut en liga del internacional colombiano Jhon Arias contra su exequipo, en el que es ídolo.

En un buen partido con ocasiones en ambas porterías, el Verdão se valió de un gran inicio para sumar los tres puntos, con un gol de penalti de Vitor Roque y un bonito tanto de Allan, ambos antes del primer cuarto de hora.

El argentino Lucho Acosta, en la primera mitad, redujo para un Flu que rozó el empate pero que acabó encajando su primera derrota.

Jhon Arias saltó al césped en el minuto 59 y dispuso de varias ocasiones para ampliar el marcador del Palmeiras ante sus excompañeros.

"Es una victoria que muestra la fuerza del grupo, fue un partido difícil, luchamos hasta el final. Aunque se puede decir que empezamos 2-0, a veces el equipo baja el nivel sin querer, sucede. Tenemos que seguir luchando para mejorar y buscar el liderato siempre", declaró Vitor Roque tras el partido.

Con la victoria, el Palmeiras llega a los 10 puntos y deja al Fluminense quinto, con siete.

- Gana con suplentes-

Empatado a puntos con el Palmeiras en el liderato se encuentra el Sao Paulo, que ganó 0-1 en su visita al Coritiba, gracias a un tanto de penalti en la segunda mitad de Cauly, recién contratado del Bahia.

El técnico Hernán Crespo alineó un once suplente pensando en la semifinal del Campeonato Paulista del próximo domingo precisamente contra el Palmeiras.

"Tenemos que tener los pies en el suelo, sin mucha euforia. Tenemos que estar tranquilos, centrados en el trabajo, en la unión, en el camino de la temporada, que es muy largo. Estamos haciendo algo bueno, pero es apenas el inicio", declaró Crespo.

- Tite tambalea -

En Belo Horizonte, con la presencia del seleccionador Carlo Ancelotti, el extécnico nacional brasileño Tite sigue con su futuro en el banquillo del Cruzeiro pendiente de un hilo al no poder pasar del empate a 1 contra un Corinthians que jugó con muchos reservas.

El Cruzeiro, tercero en 2025, sigue sin ganar y ocupa zona de descenso. Pese a adelantarse con un bonito gol de Matheus Pereira, un tanto de cabeza de Joao Pedro en el tramo final puso el empate y enfureció a la afición local, que despidió a su técnico con gritos de "Adiós, Tite".

"Tenemos que tener respeto al aficionado, lo tuve toda mi vida y lo continuaré teniendo. Los respeto porque sé cuánto aman al Cruzeiro, todo el cariño que le tienen y cómo quieren llegar a casa con una situación mejor. Estoy enfadado, por no poder proporcionarles esto", afirmó Tite tras el partido.

El Cruzeiro es antepenúltimo y terminará la jornada como colista si Santos y Vasco empatan este jueves.

Con la presencia en la grada de su nuevo técnico, el argentino Eduardo Domínguez, el Atlético Mineiro sigue sin arrancar y perdió 2-1 contra el Gremio.

El peruano Erick Noriega y Marlon marcaron para un Gremio que sube a la octava plaza, mientras que Victor Hugo anotó para un Galo que todavía no conoce la victoria.