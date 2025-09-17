Con Bolt en la grada, Gout Gout avanza en su debut en el Mundial

Sin sorpresas, los favoritos de los 200 metros del Mundial de atletismo de Tokio avanzaron este miércoles a las semifinales, donde también estará el prodigio australiano de 17 años Gout Gout.

El adolescente, nacido en Australia de padres emigrados desde Sudán del Sur y que desde hace meses es presentado como la futura superestrella de la velocidad, debutó en un Mundial siendo tercero en su serie (20.23), lo que le permitió obtener unas de las plazas de semifinalista.

Gout Gout saltó a la atención mediática internacional cuando batió el récord de Australia de 200 metros el pasado diciembre, cuando con 16 años corrió en 20.04, más rápido que lo que hacía Usain Bolt a esa edad.

- "Él es el GOAT" -

En la grada del estadio Nacional de Tokio estaba precisamente Bolt, que vio en vivo este debut de su posible sucesor.

"Él es el GOAT [siglas en inglés para referirse al mejor de la historia]. Usain Bolt es al que todos miran. Yo lo que tengo que hacer es seguir fijándome en él y tratar de ser como él", explicó Gout Gout, que habló sorprendentemente tranquilo pese al revuelo de la prensa internacional.

"Ha sido estupendo, me ha gustado empezar a competir en la escena mundial. Estoy feliz por estar aquí y estoy ya deseando que llegue la semifinal. Esto es una gran experiencia para mí, poder correr con los mejores. Es una gran experiencia poder correr en semifinales, estar en el Top 24 del mundo", apuntó.

Sobre su tranquilidad, Gout Gout sonrió diciendo que realmente sí estaba "un poco nervioso" antes de la carrera, pero que decidió entonces "disfrutar" y así lo hizo.

- Lyles y Tebogo cumplen el trámite -

Entre los aspirantes al título, el vigente triple campeón mundial de la prueba (2019, 2022, 2023), el estadounidense Noah Lyles, se impuso lógicamente en su serie con 19.99.

"Sabía que tenía la carrera bajo control, así que decidí no forzar demasiado, todavía quedan dos carreras más", señaló Lyles, en alusión a la semifinal del jueves y a la eventual final del viernes.

Lyles tratará de colgarse el oro en su prueba favorita, después de haber sido solo bronce en los 100 metros el pasado domingo, detrás de los jamaicanos Oblique Seville (oro) y Kishane Thompson (plata).

También se impusieron en sus respectivas series los otros dos grandes candidatos al título, su compatriota subcampeón olímpico Kenny Bednarek (19.98) y el oro olímpico del año pasado en la media vuelta de pista, el botsuano Letsile Tebogo (20.18).

El mejor crono de las series lo firmó el jamaicano Bryan Levell (19.84).

El dominicano Alexander Ogando, quinto el año pasado en la final olímpica y que aspira a dar una medalla a su país el viernes, ganó en la primera serie con 20.10 y estará también en semifinales.

Quedaron por contra eliminados su compatriota dominicano Lidio Andrés Feliz (20.63), el puertorriqueño José Figueroa (20.62) y el paraguayo César Almirón (20.92).

