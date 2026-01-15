Con Bukele como invitado, presidente de Costa Rica pone primera piedra de nueva cárcel

SAN JOSÉ (AP) — El presidente salvadoreño Nayib Bukele participó el miércoles de una ceremonia en la que se colocó “la primera piedra” de la nueva cárcel que el gobierno de Costa Rica pretende levantar para frenar la creciente criminalidad, causada principalmente por la influencia del narcotráfico.

El nuevo Centro de Alta Contención del Crimen Organizado emula la famosa prisión salvadoreña Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El presidente costarricense Rodrigo Chaves había prometido una cárcel similar a la de El Salvador, país que cooperó en el diseño del edificio que, según el mandatario, estará terminado en 195 días.

Con Bukele como invitado Chaves llegó al sitio en el que se levantará la obra que tiene un costo de US$35 millones y se proyecta que tendrá espacio para más de 5.000 reclusos.

Bukele centró su discurso en recordar la experiencia salvadoreña en el combate a las pandillas.

“Nosotros teníamos un Estado fallido. Cuando nosotros llegamos tuvimos que cambiar todo, corte, jueces, fiscales, leyes, Asamblea, en las elecciones, por supuesto”, dijo Bukele, cuyo mensaje llega a 18 días de que Costa Rica celebre elecciones presidenciales y legislativas.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, en los últimos tres años el país ha sufrido su época más violenta, con un récord de 907 homicidios en 2023 —que bajaron a 880 en 2024 y 877 el año pasado—, en su mayoría relacionados con disputas entre narcotraficantes y sicariato.

Bukele resaltó la construcción del Cecot como un “pilar” del combate a la inseguridad, pues las cárceles salvadoreñas se habían convertido en “universidades del crimen”, y celebró la decisión de Chaves de erigir una prisión similar.

“Si la criminalidad crece, morirán más costarricenses, pero no sólo pasará eso. Sus estilos de vida cambiarán... Desaparece el turismo y todas las divisas que vienen con él. No van a llegar turistas a un país donde te matan por cruzar una calle”, comentó Bukele.

Chaves agradeció a Bukele su presencia y la asesoría que brindó su gobierno al proyecto, especialmente al permitir ahorrar cerca de US$4 millones con la donación de los diseños.

Aprovechó también para disculparse con Bukele por el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones que advirtió que ningún extranjero puede interferir en el proceso electoral del próximo 1 de febrero tras recibir la denuncia de dos ciudadanos por la visita del salvadoreño en plena campaña.

Chaves pidió a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial sumarse a la lucha contra el crimen y defendió las restricciones impuestas dentro de las cárceles, como el retiro de pantallas y de las tiendas de abarrotes que operaban en los centros penales.