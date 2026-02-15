Con disparos precisos de Idrissi y Rondón, el Pachuca vence al Atlas

Con goles de media distancia del neerlandés Oussama Idrissi y del venezolano Salomón Rondón, el Pachuca venció este sábado 3-1 al Atlas en el estadio Hidalgo en la continuación de la sexta jornada del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

Los Tuzos del Pachuca del entrenador argentino Esteban Solari llegaron a 11 puntos y se colocaron en el cuarto lugar de la clasificación.

Dirigidos por el también argentino Diego Cocca, los Zorros del Atlas se quedaron con 10 unidades en la séptima posición.

Idrissi hizo el primer gol del partido (18') con un tiro que techó al portero colombiano Camilo Vargas y luego dio la asistencia que Brian García convirtió en la segunda anotación (41').

"El Rey" Salomón marcó el tercer gol de los Tuzos con su tiro desde fuera del área (67').

Arturo González marcó de penal para acercar momentáneamente a los Zorros (64').

En el llamado Clásico de la carretera 57, el Atlético San Luis goleó como local 3-0 al Querétaro en el estadio Alfonso Lastras.

El Atlético sanluisino (10º) del entrenador español Guillermo Abascal llegó a siete puntos.

El Querétaro (14º) del técnico chileno Esteban González quedó con cinco unidades.

El brasileño João Pedro (39), Jesús Medina (50) y Miguel García (82) le dieron la victoria al Atlético.