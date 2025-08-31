Con doblete de Guirassy, Dortmund vence 3-0 al Unión de Berlín

DORTMUND, Alemania (AP) — Serhou Guirassy anotó dos veces y el Borussia Dortmund venció el domingo 3-0 al Union Berlin para su primera victoria en la Bundesliga de la temporada el domingo.

Guirassy disparó tras un centro de Yan Couto antes del descanso, luego la estrella de Guinea superó al portero del Union, Frederik Rönnow, con un delicado toque antes de la hora.

Felix Nmecha hizo el 3-0 a los 81 minutos.

Jobe Bellingham necesitó tratamiento al principio tras un choque de cabezas con Andrej Ilić del Union, pero el adolescente inglés se quedó en el campo hasta los 70 minutos.

El defensor argentino Aaron Anselmino debutó con el Dortmund tras su llegada en calidad de préstamo desde el Chelsea el miércoles.

Dortmund empató su partido inaugural de liga 3-2 en St. Pauli el fin de semana pasado, cuando Guirassy también anotó.

Colonia celebra

El ascendido Colonia arrasó con una victoria por 4-1 sobre el Friburgo para sumar dos triunfos en dos partidos desde el regreso del equipo a la máxima categoría.

Solo el Bayern de Múnich y el Eintracht Frankfurt pueden presumir de récords similares. También el domingo, el Colonia fue sorteado contra el Bayern en la segunda ronda de la Copa de Alemania.

Anteriormente, el alemán Nadiem Amiri convirtió un penalti tardío para que el Mainz consiguiera un punto en su empate 1-1 en Wolfsburg.

