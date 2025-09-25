Con doblete de López, Palmeiras vence a River Plate y avanza a semifinales de Libertadores

Con goles de Vitor Roque y José Manuel López en dos ocasiones, Palmeiras derrotó el miércoles 3-1 a River Plate y con un resultado acumulado de 5-2 avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores.

Después de la victoria por 2-1 del equipo brasileño hace una semana en el partido de ida de los cuartos de final, River igualó momentáneamente la llave con el tanto de Maximiliano Salas a los ocho minutos, pero las anotaciones de los delanteros del Verdao en el segundo tiempo le dieron la clasificación a la ronda de los cuatro mejores.

“Hoy no empezamos bien el primer tiempo, pero en la segunda hicimos los cambios necesarios y clasificamos. Así es el fútbol”, señaló Weverton, arquero del conjunto paulista.

Palmeiras, campeón del torneo en 1999, 2020 y 2021, conocerá a su rival en la siguiente fase este jueves cuando se resuelva la eliminatoria entre Liga de Quito y Sao Paulo, que dominan 2-0 los ecuatorianos

Racing Club, que avanzó el martes tras eliminar a Vélez Sarsfield, se medirá con el vencedor del cruce entre Flamengo y Estudiantes de la Plata, que tiene en ventaja 2-1 a los brasileños.

Las semifinales de la Libertadores se disputarán entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En el estadio Allianz Parque, de Sao Paulo, Palmeiras remontó el tanto inicial de Salas, quien conectó una falta lateral de Juan Fernando Quintero tras anticiparse a los zagueros locales en el primer palo.

Salas convirtió por tercera vez en nueve partidos con el Millonario y gritó por segunda ocasión en el presente certamen, luego del tanto que firmó con Racing en la primera fecha de la fase de grupos antes de ser traspasado al equipo de Núñez.

Después de un gris primer tiempo, Palmeiras retomó la ventaja en la llave en el comienzo del segundo período con un remate de Vitor Roque, que marcó tras aprovechar un rebote del arquero Franco Armani ante un cabezazo suyo.

Vitor Roque llegó a 12 dianas en 41 presentaciones con el Verdao, al que arribó tras un breve paso por Barcelona y Betis en la liga española.

La sentencia del elenco dirigido por Abel Ferreira llegó en el tiempo de descuento. A los 91 minutos, López marcó de penal tras una falta cometida por Marcos Acuña sobre Facundo Torres.

La infracción le costó a Acuña la expulsión por doble amonestación.

Cuando pasaban cuatro minutos del agregado, López firmó su doblete con un tiro colocado desde la frontal del área.

Aunque River perdió por lesión al volante Juan Portillo, que debió ser reemplazado a los 27 por Enzo Pérez, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se paró bien en la mitad de la cancha y no concedió opciones al Verdao en la primera parte.

Tras el empate de Palmeiras en el inicio del segundo tiempo, River incluyó a los delanteros Santiago Lencina, Facundo Colidio y Miguel Borja, que se juntaron a Salas para intentar voltear el resultado.

Palmeiras perdió a su capitán Gustavo Gómez luego de recibir un golpe en el rostro, pero supo defender la ventaja para continuar en la búsqueda de su cuarto título de la Libertadores.